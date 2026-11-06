Detenidos los responsables del robo cometido en la Iglesia de Santa Elena de Plasencia

Efectos recuperados del robo en la Iglesia de Santa Elena de Plasencia - POLICÍA NACIONAL

MÉRIDA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Nacional han detenido los días 27 y 28 de octubre a los supuestos responsables de un delito de robo con fuerza cometido en la Iglesia de Santa Elena de Plasencia.

Del hecho se tuvo conocimiento el pasado día 26, tras manifestar el párroco que se había encontrado una ventana forzada de la iglesia y que, durante la madrugada, se habían llevado diversos objetos religiosos.

Tras recibir el aviso, los agentes de la brigada de policía judicial y científica de la propia comisaría se hicieron cargo de las investigaciones.

Así, llevaron a cabo diferentes gestiones y una inspección técnica en la que comprobaron que los responsables habrían forzado una pequeña ventana para acceder al interior de la iglesia, donde sustrajeron tres cálices, dos patenas doradas, tres patenas plateadas y otros objetos religiosos.

Las gestiones practicadas por parte de los agentes dieron sus frutos esa misma tarde, cuando se logró la identificación de los presuntos responsables y se detuvo al primero de los investigados, a quien se le intervinieron parte de los efectos sustraídos y que se entregaron a su legítimo propietario.

Al día siguiente 28 de octubre, se localizó a otros dos investigados, quienes fueron detenidos como presuntos responsables de un delito de robo con fuerza, ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

Los detenidos, tres varones de entre 33 y 64 años de edad, contando todos ellos con antecedentes previos por hechos similares, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.