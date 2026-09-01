Detienen en Torrejoncillo (Cáceres) al conductor de un camión robado en Guipúzcoa

Un agente junto al camión recuperado en Torrejoncillo. - GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre por presuntamente sustraer en Guipúzcoa el camión que conducía entre las localidades cacereñas de Coria y Torrejoncillo.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 25 de agosto, cuando los agentes recibieron un aviso sobre la supuesta sustracción de un vehículo y su posible ubicación en una vía de comunicación en el norte de Cáceres.

Los agentes observaron un camión que coincidía con las características del vehículo a la altura del término municipal de Torrejoncillo. Tras darle alcance y realizar las correspondientes comprobaciones, constataron que sobre el vehículo existía una denuncia por su supuesta sustracción, por lo que procedieron a la detención de su conductor como presunto autor de un delito de hurto de uso de vehículo a motor.

El detenido y las correspondientes diligencias fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente de Coria (Cáceres), para la continuación del procedimiento. Por su parte, el vehículo fue recuperado y, una vez realizadas las actuaciones oportunas, entregado a su legítimo propietario, encontrándose en perfecto estado.