La Diputación de Badajoz es la administración local con menor período medio de pago a proveedores de España en noviembre

Pleno de la Diputación de Badajoz. - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Badajoz se sitúa como la administración local con un menor Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMPP) de todo el país, con 3,87 días, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda y que se corresponden con el mes de noviembre de 2025.

Un dato que ha dado a conocer la presidenta de la institución provincial, Raquel del Puerto, durante el pleno ordinario celebrado este viernes, el primero del año correspondiente al mes de enero y en el que ha explicado que "este dato no es una casualidad", y es producto del "buen trabajo y de la eficiencia de esta casa" dado que en octubre fue la tercera administración local con menor periodo del país, con 5,01 días.

"Esto demuestra la buena posición económica y financiera de esta institución, que ahora mismo no tiene deudas bancarias, y se suma así al liderazgo nacional en gestión de fondos europeos", ha aseverado, para señalar que hay que "estar de enhorabuena" y "sacar pecho al nombrar a esta institución" y reconocer el trabajo de los funcionarios de la casa por hacer posible estos datos "reales" que la sitúen en la posición más elevada del ranking a tenor de su gestión económica.

En este sentido, el pleno ha dado cuenta del informe relativo al cumplimiento de los plazos previstos en la Ley 3/2004 sobre medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales correspondiente al cuatro trimestre de 2025 de la institución provincial y sus entes dependientes.

(Más información en Europa Press)