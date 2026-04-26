La Diputación de Badajoz entrega las Medallas de Oro de la Provincia a Aoex, a 'La Condesa' y a Cajalmendralejo

Acto de entrega de las Medallas de Oro de la Provincia 2026, que concede la Diputación de Badajoz, en Calamonte (Badajoz), a 26 de abril de 2026. - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

CALAMONTE (BADAJOZ), 26 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Badajoz ha entregado este domingo, 26 de abril, en la localidad pacense de Calamonte, sus Medallas de Oro de la Provincia 2026 a la Asociación Oncológica de Extremadura (Aoex), a la diseñadora de 'La Condesa' y a Cajalmendralejo.

Estas Medallas de Oro de la Provincia, que este año han llegado a su novena edición, son un reconocimiento de la Diputación de Badajoz al "talento", al "compromiso social" y a la "contribución al desarrollo de la provincia" de los premiados.

La primera medalla ha recaído en la Asociación Oncológica de Extremadura (Aoex) por su "labor de acompañamiento integral a personas con cáncer y sus familias, especialmente en el medio rural, donde garantiza el acceso equitativo a recursos y apoyo".

Durante la recogida del galardón, la presidenta de la asociación, Isabel Rolán, ha afirmado recibir esta medalla "con mucho orgullo, pero también con una enorme responsabilidad" y que el reconocimiendo se extiende no solo a los actuales trabajadores de la Aoex, sino a todas aquellas personas que durante 28 años "han caminado" junto a la organización.

"Esta medalla nos da más fuerza para seguir avanzando, para no detenernos, para continuar nuestra labor con la misma entrega y la misma vocación, para seguir construyendo una red que abrace a cada persona que necesite donde viva, donde viva. Ese es nuestro compromiso y ese es nuestro propósito", ha trasladado Rolán.

La segunda medalla ha sido entregada a Marina Pantoja Conde, 'La Condesa', diseñadora pacense de moda de proyección internacional, que ha sido reconocida "por su trayectoria emprendedora, su creatividad y su defensa de los valores y la identidad extremeña en el ámbito global".

"Llevo soñando con este momento toda mi vida y a todos mis amigos llevo hablándoles de Badajoz y de la ilusión que me haría que mi provincia, mi tierra natal, me reconociera porque siempre he estado muy orgullosa de ella", ha destacado la diseñadora, afirmando también que ser de Badajoz "no es un dato", sino "un rasgo de personalidad" y que "imprime carácter".

La tercera y última medalla ha sido para la entidad financiera Cajalmendralejo, galardonada por su "compromiso con el desarrollo económico, la inclusión financiera y el arraigo territorial en Extremadura".

Ha recogido la medalla el presidente de la entidad, Fernando Palacios, que ha dedicado el premio a todos los trabajadores de la entidad y, en especial, a los compañeros que trabajan en los pueblos con un compromiso profesional y personal "digno de respeto y admiración" de todo el mundo. Palacios también ha resaltado la responsabilidad de la entidad con los clientes, algo que está "por encima" de la rentabilidad.

TRANSFORMACIÓN DE LA PROVINCIA

Durante su intervención institucional, la presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, ha subrayado que estos reconocimientos representan "a los mejores exponentes" de la provincia y que son motor de cambio y cohesión, ya que su labor, de una forma u otra, "está contribuyendo al progreso de la provincia, bien mejorando la vida de la ciudadanía o bien poniendo en valor las tradiciones, la historia y las costumbres".

También ha reivindicado el sentido de la celebración del Día de la Provincia en este 26 de abril, que nace para reconocer "el trabajo, el esfuerzo, el arraigo y el amor que tiene la gente por ella", así como el objetivo compartido de que "esta tierra prospere, avance y tenga futuro".

En esta edición, el lema ha sido 'Una puerta abierta' centrado en la inclusividad, un concepto que, según ha explicado, refleja el compromiso institucional con una provincia "que se dirige hacia la igualdad, hacia la inclusividad y hacia la justicia".

Como anfitriona, la alcaldesa de Calamonte, Lola Enrique, ha agradecido a la Diputación de Badajoz la elección de su localidad para acoger "un acto tan trascendental para la provincia". Y en este sentido, ha querido destacar el papel fundamental de la institución provincial: "Sois la institución que vertebra, que es solidaria, el ayuntamiento de los ayuntamientos que ofrece ese auxilio y la administración de confianza. En nuestra provincia, la Diputación es una aliada fundamental y aunque no se vea se siente".