La Diputación de Cáceres se compromete a mantener el apoyo a las asociaciones de mayores de la provincia

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, participa en el III Encuentro de Mayores del Valle del Ambroz, a 11 de abril de 2026 en Aldeanueva del Camino (Cáceres). - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

ALDEANUEVA DEL CAMINO (CÁCERES), 11 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha defendido que las personas mayores son los generan "economía, además de convivencia" en los pueblos de la provincia y se ha comprometido a seguir invirtiendo y apoyando a las asociaciones de mayores de la provincia.

Así lo ha trasladado durante su participación en el III Encuentro de Mayores del Valle del Ambroz, que se celebra este sábado en Aldeanueva del Camino (Cáceres), y que está organizado por el Grupo de Asociaciones de Mayores de Valle del Ambroz (GAMA) y con apoyo de la Diputación provincial, la Mancomunidad del Valle del Ambroz, el Grupo de Acción Local DIVA (Desarrollo Integral del Valle del Ambroz) y los seis ayuntamientos del territorio que integran el grupo: Adeanueva del Camino, Baños, La Garganta, Gargantilla, Abadía y Casas del Monte, según ha informado la diputación en un comunicado.

"Sois las mayores, los mayores que estáis generando economía, además de convivencia. Sois quienes vivís en los pueblos y ello conlleva a que los ayuntamientos, la Diputación, la Junta, todas las administraciones tengamos que seguir invirtiendo en los pueblos. Sois un motor económico fundamental. Vosotros y vosotras sois el presente y el futuro de esta provincia y desde la diputación lo tenemos muy claro" ha remarcado Morales en el encuentro, que se ha iniciado a las 10,00 horas al son del tamboril y una degustación de dulces típicos.

La diputación recuerda que ya ha habilitado en 2026 una partida en sus presupuestos destinada directamente a las asociaciones de mayores para actividades diversas, para formación o para la instauración del primer Día del Mayor de la Provincia.

Ya en la reunión que mantuvo Morales el pasado mes de febrero con representantes de las asociaciones de mayores --cuyo objetivo era escuchar las propuestas de cara a la nueva partida y dinamizar el sector--, este manifestó su compromiso de establecer un cauce permanente de comunicación.

Así, este sábado, Morales ha reiterado su compromiso de seguir apoyando y generando una comunicación permanente con "quienes más dinamizan la vida de los pueblos" y ha mostrado el "empeño" de su institución en apostar por el presente y el futuro de la provincia que está en los pueblos y las personas mayores son "los sujetos activos".

Por su parte, el alcalde de Aldeanueva del Camino, Ricardo García, ha expresado su "orgullo" por recibir "a quienes han dedicado tantos años de esfuerzo y sabiduría a la comunidad". "Valoramos profundamente el papel que desempeñáis como pilares de nuestra sociedad. Vuestra experiencia y generosidad son fundamentales para preservar nuestras tradiciones y fortalecer el tejido social de la región" ha señalado.

También ha intervenido el presidente de GAMA, Víctor Jesús González, quien ha reivindicado su petición de integrar a su grupo en el Grupo de Acción Local DIVA y ha valorado de manera positiva el apoyo de la Diputación de Cáceres a las asociaciones de mayores tras la reunión de febrero.

Además, González ha apelado al resto de alcaldes de los municipios para que también incluyan en sus presupuestos, al igual que ha hecho la diputación, una ayuda para que las asociaciones de hombres y mujeres que representan la mayoría del valle puedan llevar a cabo todas las actividades que tienen programadas. Finalmente ha agradecido al alcalde de Aldeanueva del Camino la cesión gratuita de una sede a GAMA.

También la presidenta de la Mancomunidad del Valle del Ambroz, Sara Pérez, ha tenido unas palabras de agradecimiento a los mayores y ha expresado la colaboración de la mancomunidad con este colectivo, al que ha animado a seguir impulsando el territorio porque "la edad no es un límite, es un motivo para celebrar".

La jornada ha continuado con la proyección, en el pabellón 'Marce Forillo', del documental sobre los 8 Pueblos del Ambroz, presentado por la presidenta del Centro de Extremeños en Madrid, Pilar Rubio, natural de Aldeanueva del Camino.

La jornada se completa con un recorrido guiado por la población, una visita a la exposición artesanal de Antonio Rosado en la Biblioteca, una comida de convivencia, la actuación del grupo Charli Musi y baile de hermandad.