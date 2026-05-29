La Diputación de Cáceres prevé abrir en mes y medio la carretera entre Berzocana y Logrosán dañada por las borrascas

Visita de autoridades a obras en la CC428 - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente tercero, de Fomento, Movilidad y Agenda Provincial de la Diputación de Cáceres, Luis Fernando García Nicolás, se ha trasladado este viernes a las obras de la carretera provincial CC-428, entre Logrosán y Berzocana, para comprobar el avance de los trabajos de emergencia que se ejecutan en el tramo afectado por el "gran socavón" producido en febrero a consecuencia de las intensas lluvias.

Los trabajos, que encaran ya su fase final, podrían concluir a mediados del mes de julio tras una inversión de la institución provincial cercana a los 450.000 euros.

En la visita también ha participado la alcaldesa de Berzocana, María Ángeles Díaz Benito.

García Nicolás ha destacado que las obras se están ejecutando de manera "rápida". "Vemos cómo que en poco más de dos meses la obra está casi finalizada", ha aseverado.

Asimismo, ha manifestado su deseo de que, como trasladan los equipos técnicos, la carretera pueda ponerse en servicio para que "todos los vecinos de Berzocana, Logrosán y todos los turistas en la zona, una zona eminentemente turística de la provincia, ya no tengan ningún inconveniente para desplazarse con total comodidad y seguridad".

En la actualidad, los trabajos de reconstrucción del terreno están a punto de completarse, tras llevarse a cabo labores de saneamiento y consolidación hasta alcanzar zonas firmes y seguras.

Las actuaciones han incluido también la ejecución de estructuras de contención y estabilización con escollera hormigonada -bloques de piedra entrelazados cuyos huecos se rellenan con hormigón-, así como la aportación de materiales seleccionados para garantizar la solidez de la nueva plataforma de la carretera, explica en nota de prensa la Diputación de Cáceres.

Tal y como ha explicado García Nicolás, una vez finalizada esta fase, las próximas actuaciones se centrarán en la ejecución del sistema de drenaje, la extensión de la base y el nuevo firme de la carretera, además de la reposición de la señalización y los elementos de protección vial.

El diputado ha señalado, igualmente, que esta obra ha sido "compleja", lo que ha condicionado los plazos de ejecución, y ha obligado, entre otras cuestiones, a habilitar accesos provisionales desde ambos extremos de la vía para permitir la entrada de maquinaria y materiales.

Cabe recordar que esta vía permanece cerrada al tráfico desde el pasado 12 de febrero, cuando un importante deslizamiento de talud arrastró alrededor de 30 metros de la carretera. El desprendimiento provocó, además, la caída de un vehículo, cuya ocupante tuvo que ser atendida por los servicios sanitarios, interviniendo también efectivos del Sepei de Trujillo en las labores de rescate.