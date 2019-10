La diputación pone a disposición del Ayuntamiento de Badajoz la segunda fase del Hospital Provincial

Publicado 18/10/2019 17:10:57 CET

BADAJOZ, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha anunciado que pone gratuitamente a disposición del ayuntamiento de la capital pacense los en torno a 14.000 metros cuadrados de la segunda fase del antiguo Hospital Provincial para que ejecute propuestas de carácter público con dotación presupuestaria.

"La Diputación de Badajoz deja de liderar el proyecto en su segunda fase para el Hospital Provincial. Damos las manos libres al Ayuntamiento de Badajoz para el terreno que queda por ocupar", ha avanzado Gallardo en una rueda de prensa convocada de urgencia este viernes.

Una comparecencia en la que ha matizado que la primera fase, que ocupa el 40 por ciento del inmueble, y cuyas obras concluirán en el segundo semestre de 2020, comprende un mercado gastronómico y la Escuela Oficial de Idiomas.

La segunda fase ocupa el 55 por ciento del total de 22.000 metros cuadrados de este céntrico inmueble que la diputación, según ha explicado Gallardo, tenía planteado ocupar a través de distintas actividades mercantiles "que sirvieran de reflote del comercio tradicional, de una mayor también revalorización de las viviendas del centro de la ciudad que fuera, en definitiva, un proyecto de vida, un proyecto abierto a la ciudadanía" que generara empleo y riqueza.

"No podemos seguir adelante en su totalidad con un proyecto con el que ya no contamos con el aliado principal y estratégico que representa el Ayuntamiento de Badajoz", ha reconocido Miguel Ángel Gallardo, que ha indicado que estos días han visto "con maldad cómo se filtraban determinadas informaciones con respecto a una empresa de distribución", lo cual ha "colmado el vaso de la confianza, de la paciencia, pero sobre todo de la viabilidad de un proyecto para el Provincial".

En este contexto, ha apuntillado que "no ha sido solamente" Mercadona quien se ha dirigido a la diputación para interesarse por ese proyecto, sino que han sido varias firmas, "a cual de ellas más interesantes para la ciudad", y que el que la distribuidora valenciana se haya interesado "no significa" que fuera a estar en este espacio, puesto que antes tendría que haberse presentado a un concurso.

Todo ello en el marco de una actuación que, según ha desvelado, hubiese sido a coste cero para la institución provincial al pagar las mercantiles la inversión necesaria, que hubiera conllevado "muchos" puestos de trabajo y que ahora, ha señalado, ya no se va a llevar a cabo.

PLAN DIRECTOR

En su intervención, en la que ha dedicado sus primeras palabras para trasladar "aliento" a la Guardia Civil, la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra por la situación que están viviendo estos días en Cataluña, Gallardo ha recordado que, cuando la corporación provincial tomó posesión en 2015, "tenía como reto" buscar solución a un "problema" como dar uso al antiguo Hospital que "podía ser una oportunidad de futuro para la ciudad", razón por la cual se reunieron con los distintos actores políticos.

Ha rememorado que, seguidamente, se pusieron a trabajar en el Plan director del hospital que "surgió del consenso y de la lealtad entre instituciones", que se presentó en noviembre de 2016 en un acto público en el que intervino él mismo, junto al presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, y el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, y que contemplaba dos fases, la segunda de ellas "más ágil" porque el edificio no tiene protección en dicha parte pero sí la "singularidad" del derribo del interior sin afectar a la fachada, según aconsejan los técnicos.

También ha recordado que "se descarta el carácter sociosanitario desde el primer minuto y por parte de todos los actores", tanto del ayuntamiento, de la diputación y de la Junta, pero que en enero de 2019 se produce un "cambio repentino de posicionamiento" por parte de Fragoso y, "sin comunicación previa, sin ningún tipo de información más allá de la que se transmite a los medios de comunicación", supo que el proyecto estaba "quebrado" y "herido de muerte", dado que "quienes tenían que ser aliados principales del proyecto estaban dando muestras de debilidad".

"Quiero pensar que todo lo que ha pasado a lo largo de todo este tiempo sea por el momento que vive la ciudad, de un gobierno donde no hay una mayoría pero francamente les aseguro que tengo una decepción porque pareciera que el ayuntamiento se ha convertido en una máquina de crear problemas y no de resolverlos", ha trasladado a los periodistas en una comparecencia en la que ha asegurado que la diputación "no va a ser un problema para la ciudad de Badajoz" y que "nunca lo ha sido", "nunca lo fue ni nunca lo va a ser".

Gallardo, que se ha estado reuniendo con asociaciones de vecinos y comerciantes que han aportado distintas ideas para la segunda fase, ha comentado sobre la posibilidad de ubicar en dicha segunda fase del Provincial el centro de salud de la Zona Centro que los técnicos dijeron que "eso habría que derribarlo y hacerlo de nuevo" y que "si hay que derribar el forjado" sería un centro de salud "de oro".

"El ayuntamiento puede pedir que se le ceda a la Junta, la Junta nos dice cuánto espacio necesita para el centro de salud y nosotros se lo cedemos de forma gratuita", ha incidido.

Finalmente, ha lamentado que en los últimos tiempos la comunicación entre diputación y ayuntamiento se ha producido a través de los medios de comunicación, de tal forma que ha reconocido que no ha hablado con Fragoso acerca de este asunto, sobre el que sí ha intercambiado palabras con Fernández Vara, un "entusiasta" del proyecto al igual que él mismo o que el propio regidor de la capital pacense en 2016.