El diputado extremeño en el Congreso Mariano Sánchez (PSOE) supera el coronavirus y pide unidad para "achicar agua"

MÉRIDA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado extremeño del PSOE en el Congreso Mariano Sánchez Escobar ha superado el coronavirus tras 17 días ingresado en el Hospital Don Benito/Villanueva de la Serena, y ha defendido el papel de la sanidad pública en la crisis del Covid-19, al tiempo que ha pedido unidad a todos los partidos y ciudadanos en general para "achicar agua" ahora que "el barco" (en alusión al país) está "lleno de agua", para evitar así que se hunda.

"Esto es como un barco que está dentro de una gran tempestad, un barco que está lleno de agua, se está llenando de agua, no es el momento de que nadie dentro del barco pueda decir que si hay más escotilla o menos escotilla, si podemos tener más metros de eslora en el barco o no... Es el momento de achicar agua para no hundirnos", ha señalado en un vídeo en redes sociales recogido por Europa Press.

En este sentido, y en alusión a críticas vertidas desde algunos partidos por la gestión de la crisis sanitaria, el diputado extremeño ha defendido que cuando se supere la crisis sanitaria y se siga trabajando en salvar vidas entonces será el momento de "entre todos salir" de la crisis del coronavirus.

"Cuando ya saquemos todo el agua, esos que no quieren ayudar o que parece ser que no quieren ayudar que se bajen del barco o simplemente se echen a un lado para dejarnos trabajar a todas las personas que queremos trabajar para que este barco no se hunda", ha señalado Sánchez Escobar, quien ha pedido a algunos partidos que critican ahora la gestión que "no pongan palos en la rueda" y se espere a cuando "amaine la tempestad" para analizar posibles "fallos" y "entre todos salir" adelante.

"No pongan palos ustedes en la rueda, por favor se lo pido. Esto es muy serio. Tenemos que salir todos y cuando ya amaine la tempestad y lleguemos con el barco a puerto, que llegará muy deteriorado, evidentemente va a llegar muy deteriorado entre todas y todos tenemos que sentarnos", ha aseverado.

"Entonces es cuando hay que sentarse y ver los daños que tenemos e intentar entre todos, aquí no cabe ninguna sigla política diferenciada, sino entre todos los españoles y españolas, como está haciendo la población dando la cara, todos tenemos que unidos salir de esto... Podemos salir de esto y vamos a salir, estoy convencido", ha incidido.

En esta línea, ha recordado también que "el Gobierno está llevando a cabo una serie de medidas como nunca jamás la ha habido en este país porque nunca ha habido este problema, esta pandemia a nivel mundial"; al tiempo que ha añadido que "se están intentando hacer las cosas bien" y que, aunque ha reconocido que "evidentemente habrá fallos", en todo caso "no es el momento".

"No es el momento de independendistamo, no es el momento de monarquía sí-monarquía no, no es momento de patriotismo barato y de bandera, es el momento de patria, de patria de verdad, de ser seres humanos, de querernos, de amarnos y sobre todo de luchar para que la vida pueda cambiar. Tenemos que aprovechar este momento, pero todos unidos, si no va a ser muy difícil".

PAPEL DE LA SANIDAD

En su vídeo en redes sociales, el diputado del PSOE en el Congreso también ha destacado el papel que está desarrollando en la crisis del coronavirus la sanidad pública, y ha defendido la importancia de "reforzar" el sistema sanitario para hacerlo aún más "potente y fuerte".

"Todos unidos vamos a poder, y los aplausos que damos a las ocho de la tarde son insuficientes, sí están muy bien porque se lo merecen tanto las fuerzas del orden que tenemos en España y los sanitarios, por supuesto que sí... pero no se puede quedar en los aplausos, tenemos que reforzar la sanidad pública y hacer una sanidad pública potente y fuerte... Eso es lo primero que tenemos que hacer y luego lo demás vendrá", ha apuntado.

"Ahora salvemos vidas que es lo que tenemos entre manos y ahí no puede dudar nadie. Hay que achicar todo el mundo el agua que está entrando en el barco, este barco es de todos... y cuando ya estemos en puerto a solucionar entre todos y a buscar las mejores soluciones para que ese barco pueda seguir caminando y navegando", ha reiterado Sánchez Escobar.

Asimismo, y ante su situación personal vivida como enfermo que ha sido de coronavirus, el extremeño ha apuntado que su experiencia le lleva a pensar que "las vidas tienen que cambiar" para ser "más humanos". "La vida tiene que cambiar, tenemos que aprovechar este momento de desgracia en el que están muriendo miles y miles de personas", ha indicado.

"Desde nuestra humildad, desde nuestro trabajo tenemos que ir todos a una, tenemos que ser todos valientes. Estoy orgulloso del pueblo español, que está siendo solidario, que está haciendo caso totalmente a las restricciones que la sanidad está poniendo, porque son necesarias", ha apuntado.

En su vídeo, el diputado socialista también ha agradecido a todos los amigos y compañeros que desde sus casas les han transmitido "fuerza" para poder recuperarse del coronavirus tras 17 días ingresado en el Hospital Don Benito-Villanueva.

"El agradecimiento es para esos valientes de la medicina, para nuestra sanidad pública que están luchando por todos nosotros que nos encontramos en esta situación tan delicada", ha añadido.

"Ellos están dando la vida por nosotros, están siendo valientes", ha incidido, al tiempo que ha agradecido especialmente al equipo médico del Hospital Don Benito-Villanueva que lo ha atendido, así como a los enfermeros, personal de limpieza, auxiliares, etcétera.

Finalmente, también como "anécdota" ha comentado que recibió mientras se encontraba ingresado en la habitación en planta una carta manuscrita de un niño de 9 años del Colegio Claret llamado Pedro que es portero del Club Deportivo Don Benito, y al que está "deseando ir a verlo a los entrenamientos y con el permiso de sus padres darle un gran abrazo" por haberle transmitido "mucha fuerza y mucho ánimo" para recuperarse.