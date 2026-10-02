El DOE publica la resolución de impacto ambiental del proyecto de planta de nitrógeno industrial en Mérida

MÉRIDA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Gestión Sostenible y Política Forestal de la Junta de Extremadura ha formulado el informe de impacto ambiental del proyecto de planta de fabricación de nitrógeno industrial promovido por Jinhong Gas Spain, SL, en el término municipal de Mérida, según la resolución publicada este viernes en el Diario Oficial de la comunidad (DOE).

Esta planta, que dará servicio a la fábrica de cátodos proyectada por Hunan Yuneng, se encuentra prevista en el parque empresarial ExpacioMérida y tiene como objeto la producción de nitrógeno industrial mediante un proceso de separación del aire.

La resolución analiza la documentación técnica presentada por la empresa promotora, así como los informes y consultas realizados durante la tramitación ambiental, y establece las condiciones y medidas necesarias para prevenir, corregir o minimizar las posibles afecciones ambientales derivadas de la ejecución y funcionamiento de la instalación.

La planta se proyecta sobre una parcela de aproximadamente 12.000 metros cuadrados y contempla una capacidad de producción de nitrógeno de 100 millones de metros cúbicos anuales. El proceso previsto utiliza una unidad de separación criogénica del aire para obtener nitrógeno de alta pureza.

El informe de impacto ambiental establece un conjunto de medidas preventivas y correctoras que deberán cumplirse durante las fases de ejecución y funcionamiento del proyecto.

La resolución también contempla las condiciones relativas a la protección del entorno y al cumplimiento de la normativa ambiental aplicable, explica en nota de prensa la Junta de Extremadura.

El informe de impacto ambiental se formula a los solos efectos ambientales y no exime al promotor de la obtención de las autorizaciones sectoriales o licencias que sean necesarias para el desarrollo del proyecto.