El DOE saca a información pública la aprobación definitiva del trazado del subtramo Cilleros-Portugal de la EX A1

MÉRIDA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha sacado este viernes, día 2, a información pública la resolución de 25 de septiembre de 2026 por la que se aprueba el expediente de información oficial y pública y, de manera definitiva, el proyecto de trazado de la Autovía Autonómica EX A1, de Navalmoral de la Mata a la Línea de Frontera con Portugal, en el subtramo Cilleros-Portugal.

La publicación confirma los términos de la aprobación provisional emitida por la Dirección General de Infraestructuras Viarias el 1 de marzo de 2025, una vez analizadas todas las alegaciones presentadas durante el periodo de información pública y verificado el cumplimiento de la Ley 7/1995, de Carreteras de Extremadura, y del Reglamento General de Carreteras aprobado por el Real Decreto 899/2025.

El expediente incorpora el informe único de alegaciones, así como la declaración de impacto ambiental vigente correspondiente al estudio informativo de la EX A1 entre Plasencia y la frontera portuguesa, indica en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Con esta aprobación definitiva, el Gobierno autonómico continúa avanzando en la tramitación de uno de los tramos estratégicos de la EX A1, "clave" para reforzar la conexión de alta capacidad entre el norte de Extremadura y Portugal.