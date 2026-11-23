CÁCERES, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos carreteras permanecen cortadas al tráfico en la provincia de Cáceres por la inundación de un badén y por un desprendimiento del terreno.

En concreto son la CC-146 (EX-117 - frontera portuguesa), que presenta un corte en el punto kilométrico 3,8 debido a la inundación del badén sobre el río Erjas, y la CC-224 (Hervás - N-110), con un corte en el punto kilométrico 18,8 por un desprendimiento del terreno.

Por otra parte, se ha restablecido la circulación en la carretera CC-151 (Moraleja-Vegaviana), que ha quedado abierta al tráfico durante esta madrugada, según los datos aportados por la Guardia Civil.