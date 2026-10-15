Dos detenidos y cuatro armas incautadas en una nueva operación policial en el Cerro de Reyes de Badajoz

Operación polícial en Badajoz - POLICÍA NACIONAL

BADAJOZ, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos personas, una por tráfico de drogas y otro por conducir sin carné, y ha levantado cuatro actas por tenencias de armas en una nueva operación policial desarrollada en la tarde de este pasado miércoles en la barriada del Cerro de Reyes de Badajoz.

Este es el resultado de la 'Operación Bastión 2', que se enmarca en los controles preventivos que desarrolla la Policía Nacional ante el aumento de hechos delictivos registrado en determinadas zonas de la ciudad.

Durante la actuación, los agentes identificaron a 144 personas y controlaron 70 vehículos, con el resultado de un detenido por tráfico de drogas y otro por conducir careciendo de permiso o licencia.

Así, según explica la Policía Nacional en nota de prensa, el detenido por tráfico de drogas portaba una cantidad de hachís distribuida en dosis para su venta inmediata, oculta entre sus ropas, así como 750 euros fraccionados en billetes de 20 y 50 euros, que fueron intervenidos.

Asimismo, se levantaron cuatro actas por tenencia de armas, una por tenencia de drogas y otra por falta de respeto a un agente de la autoridad, señala la Policía Nacional, que destaca que la operación Bastión 2 da continuidad al dispositivo Bastión desarrollado anteriormente en el Cerro de Reyes y al resto de despliegues de la Policía Nacional en Badajoz.

Con estos controles, la Policía Nacional tiene como objetivo la "prevención de delitos y erradicar la tenencia de armas y estupefacientes, con la consecuente mejora de la seguridad y la tranquilidad de los vecinos", señala.

Finalmente, avanza que este tipo de dispositivos se desarrollarán "periódica y aleatoriamente, durante cualquier franja horaria, en aquellas zonas de la ciudad donde se detecte mayor incidencia delincuencial", concluye.