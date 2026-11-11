Dos detenidos por regentar un punto de venta de cocaína en una vivienda de la barriada de San Lázaro de Mérida

Efectos incautados en la operación policial en Mérida - POLICÍA NACIONAL

MÉRIDA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Nacional han detenido a una mujer y un hombre de 37 y 34 años acusados de tráfico de drogas, al regentar un punto de venta de cocaína en una vivienda de la barriada San Lázaro-El Peri de Mérida.

La investigación comenzó a mediados del pasado mes de mayo, inicialmente con el objetivo de localizar a un varón que tenía vigente una reclamación judicial para ingreso en prisión, y sobre el que todo apuntaba que podía encontrarse oculto en un domicilio del barrio de San Lázaro-El Peri de Mérida.

Con esta información, el pasado 9 de octubre los agentes lograron localizar a este hombre, aunque en esa misma fecha la reclamación había prescrito, pero aún así continuaron con la investigación sobre él, ya que había indicios suficientes que hacían sospechar que éste seguía con la actividad ilícita de tráfico de droga por la zona.

Así, una vez identificado el domicilio en el que residía este hombres, los investigadores observaron un "continuo trasiego de personas, algunas de ellas conocidas por su drogodependencia, que acudían a la vivienda y la abandonaban transcurrido un breve espacio de tiempo", según relata la Policía Nacional en nota de prensa.

Los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia y seguimiento que permitió realizar distintas aprehensiones de sustancias estupefacientes y reunir los indicios necesarios para acreditar la presunta existencia de un punto de venta de cocaína en el inmueble investigado.

Una vez se disponía de suficiente información, se solicitó la correspondiente autorización judicial para la entrada y registro del domicilio, en el que detuvieron a un hombre y una mujer como presuntos responsables de un delito de tráfico de sustancia estupefaciente.

En la actuación, en la que participaron la Policía Judicial, el Grupo Operativo de Respuesta (GOR) y Seguridad Ciudadana de Mérida, se incautaron 22 gramos de cocaína, 25 gramos de marihuana, medio kilogramo de sustancia de corte, 12 cajas de metamizol y 5.500 euros en efectivo.

Los detenidos son una mujer y un hombre de 37 y 34 años de edad quienes tras el oportuno atestado policial fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente.