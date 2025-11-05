Dos detenidos por robar material del Centro de Interpretación de Riolobos tras forzar una ventana y una puerta

Robo en el Centro de Interpretación de la localidad de Riolobos (Cáceres) - GUARDIA CIVIL

RIOLOBOS (CÁCERES), 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a una mujer de 22 años y a un hombre de 39 acusados de robar material del Centro de Interpretación de la localidad cacereña de Riolobos tras forzar una ventana y una puerta.

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del pasado 8 de octubre cuando, tras forzar una ventana y la puerta de acceso al Centro de Interpretación, los autores del robo accedieron a su interior y sustrajeron diverso material electrónico y escolar.

A la mañana siguiente, al percatarse de lo sucedido, un responsable del centro interpuso una denuncia tras la que el Equipo ROCA tuvo conocimiento de lo sucedido e inició una investigación, en la que recabaron concluyentes con las que pudieron corroborar la participación de dos personas en la comisión del hecho delictivo.

Con las gestiones practicadas, los agentes identificaron a los presuntos autores, ambos conocidos por los investigadores, y que fueron localizados en su lugar de residencia en una localidad cercana a Riolobos.

La actuación se saldó con la detención de los presuntos autores del robo con fuerza en el que el valor de los efectos sustraídos y del daño ocasionado para ejecutarlo ascendía a 3.500 euros, tras lo que los dos detenido fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente en Coria.