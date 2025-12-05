Los dos heridos en el incendio en una vivienda en Navalmoral de la Mata son trasladados a Madrid en estado "muy grave"

Incendio en una vivienda en Navalmoral de la Mat (Cáceres) - GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las dos personas heridas con quemaduras en un incendio registrado este pasado jueves en una vivienda en la localidad cacereña de Navalmoral de la Mata, un hombre de 39 años de edad, y una mujer de 41, han sido trasladadas a las unidades de quemados de los hospitales de La Paz y Getafe, en Madrid, según ha informado el 112 de Extremadura.

En concreto, pasadas las 18,00 horas 112 Emergencias informó a la Central 062 de la Guardia Civil de Cáceres sobre un incendio en una vivienda de la calle Murillo con personas en su interior en dicha localidad, tras lo cual se enviaron varias patrullas al lugar.

A su llegada, los agentes confirmaron el incendio y procedieron a evacuar a dos personas que presentaban quemaduras, que fueron trasladadas inicialmente al Hospital Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata. No se encontraban más personas dentro de la vivienda, explica la Benemérita.

Asimismo, agentes de Policía Judicial de la Guardia Civil de la localidad, realizaron la correspondiente inspección técnico ocular para determinar las causas del incendio.