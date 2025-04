Dos nuevos arrestos elevan a once el total de detenidos por el tiroteo de Plasencia cuya investigación sigue abierta

BADAJOZ, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha señalado que la investigación referida al tiroteo del pasado sábado en la barriada de San Lázaro de Plasencia continúa abierta, con dos nuevos detenidos que "probablemente" pasarán este jueves a disposición judicial.

A preguntas de los periodistas por la investigación de estos hechos y si se cierra con las últimas detenciones, ha detallado que "no está cerrada" y que se ha puesto a disposición judicial a nueve de los detenidos, de los cuales para seis se ha decretado la prisión provisional comunicada y sin fianza.

Por lo tanto, "las investigaciones continúan" y "hay una serie de pruebas y hay que continuar con ellas" en un "caso complejo en el que se está trabajando" desde la Policía Nacional.

Mientras, e interpelado por si no se descartan nuevas detenciones, ha aseverado que no se descarta "nada" y que tienen que trabajar "entre todas las hipótesis para ir desechando aquellas que no sean correctas, y trabajar en lo que nos corresponde".