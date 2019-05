El dragado del Guadiana y el desbroce, entre las alternativas para actuar contra el nenúfar mexicano en Badajoz

Publicado 03/05/2019 12:03:32 CET

BADAJOZ, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El dragado del río Guadiana a su paso por Badajoz, en todos los lodos de su superficie o solo en las zonas afectadas, y el desbroce del sistema foliar se sitúan entre las alternativas "viables" para actuar contra el nenúfar mexicano, cuyo impacto ambiental "es muy poco significativo" al tratarse de un ecosistema artificial, aunque se deben adoptar medidas de gestión, control y posible erradicación por el carácter de invasor de esta planta incluida en el Catálogo español de especies exóticas.

Así se recoge en el 'Estudio de viabilidad de métodos para el control y eliminación del nenúfar mexicano en el río Guadiana a su paso por Badajoz' que ha sido presentado en la mañana de este viernes por la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Samuel Moraleda.

García Seco ha comenzado su intervención matizando que se trata de una planta invasora "completamente diferente" al camalote, en el que se está trabajando en la región con un plan estratégico integral y plurianual para su eliminación que está siendo "un éxito" y que continúa con labores de control y vigilancia de la expansión con motivo de los rebrotes que se producen con las altas temperaturas, a la vez que ha insistido que ambas pueden provocar perjuicios al río, al ecosistema y el medio ambiente en una zona declarada de especial protección de aves.

De igual modo, ha señalado que, aunque en algunas cuestiones ambas plantas tienen coincidencias en los lugares y en las consecuencias para el ecosistema del río, es "totalmente diferente al camalote", sobre el cual ha asegurado que en este momento en el tramo urbano de Badajoz "no hay presencia evidente" del mismo y que puede haber "algún rebrote que se está controlando" con equipos de vigilancia continúa para evitar que, en el periodo estival, vuelva a crecer "sin control".

Al mismo tiempo, ha querido tranquilizar a los ciudadanos respecto a que el trabajo realizado el pasado invierno por la Unidad Militar de Emergencias (UME) en colaboración con la CHG en el tramo urbano de Badajoz, en el resto de trabajos sigue trabajando la Confederación con la empresa pública Tragsa, "se está manteniendo en el nivel que estaba previsto" y ha pedido la colaboración ciudadana por si hubiera "algún rebrote puntual".

DESDE LOS AÑOS 80

Sobre el nenúfar mexicano, la delegada ha incidido en que la planta que se ve actualmente en el Guadiana en Badajoz "no es camalote", sino esta planta "peligrosa" que procede de Centro América y del Sur de Estados Unidos y que ha sido detectada en los años 80 en el Arroyo Cabrera, afluente del río Guadiana, así como en que se ha ido extendiendo con una velocidad menor al camalote hasta llegar a la desembocadura del Caya en la frontera portuguesa.

Ha apuntillado que en la época estival es cuando se ve en su "máximo esplendor", cuando se produce la etapa vegetativa y la floración de una planta con un doble sistema de reproducción, vegetativa por rizomas que producen un enraizamiento de la planta en el río o por semillas, mientras que sus principales impactos pasan por la ocupación de nichos ecológicos de especies autóctonas o la posibilidad de mezclarse con nenúfares autóctonos o de dificultar usos del río como el piragüismo o la pesca.

INVASORA DESDE 2013

La representante del Ejecutivo central en la región ha hecho hincapié en que el nenúfar mexicano fue declarada especie invasora impulsado por la Junta de Extremadura y "conseguido" en 2013 con la colaboración de la CHG, tras lo cual se ha actuado en distintos años "para una eliminación parcial de la misma" y, cuando ha comenzado este año el trabajo "intensivo" del camalote, la Confederación entendía "necesario" un estudio en profundidad de alternativas para contener la invasión del nenúfar mexicano.

De esta manera, se ha desarrollado este estudio técnico que presenta las posibilidades de control y/o erradicación de la planta encargado a finales de 2018 para que sirva de "sustento" para la toma de decisiones y en el que han colaborado instituciones como la Junta de Extremadura, la Universidad de Extremadura o la Comunidad Valenciana, junto a asociaciones como Adenex, Salvar el Guadiana, Ecologistas de Extremadura o SEO Bird Life.

García Seco ha valorado que, una vez conocidas las conclusiones del estudio "no es una tarea fácil la eliminación completa del nenúfar", pero se va a contener su expansión, con toda probabilidad a partir de otoño cuando entra en una etapa latente, para que no cause daños al entorno mediante la "alternativa más adecuada desde el punto de vista económico, social y sobre todo medioambiental", como una recogida en el estudio y que ya se está llevando a cabo como su desbroce mediante maquinaria adaptada, cosechadoras o anfibios, que ya se han usado contra el camalote.

A este respecto, ha advertido de que cualquier actuación "agresiva" con el entorno del Guadiana, como el dragado que también figura entre las alternativas, debe contar con una evaluación de impacto ambiental favorable, como también ha añadido que el estudio presentado ante los medios va a ser objeto de información pública y extensivo a otras instituciones y que esperarán sus aportaciones a las conclusiones del mismo "para tomar una decisión".

SITUACIÓN ACTUAL Y ALTERNATIVAS

La superficie ocupada por el nenúfar mexicano en el tramo urbano de Badajoz ha pasado de 2,5 hectáreas en 2009 a 44,16 en 2018 y la superficie total de los lodos es de 659.000 metros cúbicos, según Samuel Moraleda, quien ha puntualizado que el estudio incluye 23 alternativas de actuación de las que nueve son viables a nivel técnico, ambiental y socio-legal, y de las que a su vez seis también lo son a nivel económico y se pueden "refundir" en tres al ser algunas de ellas parecidas, junto con la no actuación.

Unas alternativas que consisten en métodos físicos, químicos o biológicos, junto a otros como la mejora del estado ecológico del río con la eliminación de los azudes y entre las que ha precisado que las descartadas como no eficaces son el desbroce o arranque manual, las parcelas de solarización, métodos biológicos, tratamientos con herbicidas ecológicos o el dragado por succión; y entre las inviables la desecación periódica de los azudes, el tratamiento con productos químicos y la eliminación de los azudes.

Según ha afirmado, las alternativas más viables pasan por el desbroce y retirada del sistema foliar, viable a nivel técnico, ambiental y socio-legal y que ya se está acometiendo aunque se debe acometer de forma anual con un coste anual de unos 265.000 euros, y el dragado del río, que oscila entre los 9 o los 3,8 millones de presupuesto base de licitación si se realiza en todos los lodos existentes en la superficie del río o solo en las superficies donde hay nenúfar mexicano con el objetivo de eliminar el fango para que no pueda enraizar.

Finalmente, Moraleda ha insistido en que se trata de propuestas que deberán analizar "en profundidad" y tomar una decisión sobre cómo actuar "porque actuar sí que se va a actuar" y mediante la alternativa "más adecuada"; y García Seco en que la solución técnica debe ser la que afecte medioambientalmente al río en menor medida y en que "no" es un problema de presupuesto.