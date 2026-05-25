Emerita Lvdica 2026 cierra en Mérida con 175.000 asistentes y un impacto económico de 11 millones de euros

Desfile de tropas en Emerita Lvdica 2026 - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

MÉRIDA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mérida ha calificado como "un éxito sin precedentes" la celebración de la XVI edición de Emérita Lvdica, en la que han participado más de 175.000 personas y que ha tenido un impacto económico de más de 11 millones de euros en la capital autonómica.

De esta manera, el delegado municipal de Turismo, Felipe González, ha destacado que la fiesta recreacionista "más importante" del país se consolida como el evento cultural y turístico con "mayor impacto" en la ciudad.

Por ello, el Ayuntamiento de Mérida agradece la "implicación, profesionalidad y esfuerzo" de todas las asociaciones recreacionistas, colectivos participantes, voluntarios y servicios municipales, además de la colaboración y participación ciudadana en este evento que "ya forma parte esencial de la identidad cultural" de la ciudad.

Así, en nota de prensa el consistorio resalta que la ocupación media ha alcanzado el 98 por ciento, destacando que tanto los apartamentos turísticos como numerosos establecimientos hoteleros de la ciudad han registrado el 100% de ocupación durante el fin de semana.

Esta "importante" actividad, organizada por el Ayuntamiento de Mérida, en su XVI edición ha supuesto "excelentes" resultados en las Oficinas de Turismo, donde han sido atendidos un total de 7.643 visitantes, de los cuales 5.893 tuvieron origen nacional y 1.750 origen internacional.

Los visitantes atendidos durante la decimosexta edición de Emerita Lvdica ha supuesto un aumento total del 37,89 por ciento respecto al mismo periodo del año 2025, donde los visitantes nacionales han incrementado en un 51,53 por ciento y los internacionales en un 5,80 por ciento.

La procedencia del público visitante, desglosada por comunidades autónomas, sitúa a Extremadura como principal origen nacional con un 19,45 por ciento, seguida de Andalucía con un 19,16 por ciento, y la Comunidad de Madrid con un 14,24 por ciento, señala en nota de prensa el Ayuntamiento de Mérida.

En cuanto al turismo internacional, destaca Portugal, que representa el 19,31 por ciento del total y registra un incremento del 76,50 por ciento respecto a la edición de 2025, seguido de Argentina con un 9,83 por ciento y Estados Unidos con un 8,57 por ciento, consolidando así la "creciente" proyección exterior de la XVI edición de Emerita Lvdica.

SIN INCIDENTES RELEVANTES

Asimismo, el delegado ha indicado que "a pesar de las altas temperaturas sufridas durante todos estos días, la fiesta ha transcurrido sin incidentes relevantes".

Respecto al servicio municipal de recogida de basuras, este ha registrado un incremento del 23,72 por ciento respecto a la edición de 2025.

En relación con el servicio especial de lanzadera de Emerita Lvdica, éste ha registrado un "elevado" uso durante el fin de semana. El viernes 22 de mayo, en el tramo comprendido entre las 18,00 y las 23,00 horas, se contabilizaron 184 viajeros.

El sábado 23 de mayo, la afluencia aumentó de forma "significativa", con 297 usuarios entre las 11,00 y las 16,00 horas y 702 entre las 16,00 y las 23,00 horas, lo que supone un total de 999 viajeros durante la jornada, reflejando la "alta" demanda del servicio durante las principales actividades del evento.

Además, durante los últimos siete días de la XVI edición de Emerita Lvdica, las redes sociales del Ayuntamiento de Mérida han registrado un "notable" volumen de visualizaciones, reflejando el amplio alcance digital del evento.

Así, en Facebook, el perfil del Ayuntamiento de Mérida ha alcanzado 2.257.775 visualizaciones, mientras que en la cuenta municipal de Instagram, se han contabilizado 3.611.152 visualizaciones, consolidando así una "elevada" difusión y seguimiento de la programación a través de los canales oficiales.