Las empresas de transporte replican que "nunca" han pedido "nada ilegal" y acusan a la Junta de "graves incumplimientos"

MÉRIDA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las empresas de transporte escolar que mantienen un conflicto con la Junta de Extremadura por este servicio han aseverado este martes que "nunca han solicitado nada ilegal" y enmarcan la falta de acuerdo en los "graves incumplimientos" del Ejecutivo regional.

De esta forma las empresas replican a las declaraciones realizadas este pasado lunes por la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, tras una reunión con estas empresas que acabó sin acuerdo, y en las que señalaba que el sector había solicitado compromisos "fuera de ley".

Ahora, a través de una nota de prensa conjunta, estas más de 40 empresas extremeñas del sector del transporte escolar recuerdan que "e libremente han decidido no presentarse a las últimas licitaciones publicadas por la Administración autonómica", y desmienten "rotundamente" las declaraciones de la consejera de Educación, que tachan de "falsas e infundadas".

Según señalan, "la raíz de este conflicto es el grave incumplimiento de los acuerdos alcanzados entre Administración y operadores del sector el pasado 12 de marzo de 2025", lo que supone "el motivo real por el que el servicio de transporte escolar se ha visto afectado", y que está generando "una situación de caos e indignación en numerosas familias en estos primeros días de curso".

Las empresas insisten en que su objetivo es "ofrecer un servicio de calidad" para los alumnos y unas "condiciones justas tanto para los trabajadores como para las propias compañías", tras lo que han lamentado que la situación generada fue "agravada sobremanera" por la consejera de Educación en sus declaraciones tras la reunión de este lunes.

Estas empresas explican que "tras meses de diálogo", el 12 de marzo de 2025, la consejera de Educación les entregó un documento firmado en el que se comprometía a una serie de cuestiones, entre ellas, la modificación del Acuerdo Marco vigente y la inclusión de nuevos precios para las diferentes categorías de rutas.

