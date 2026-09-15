Estabilizado y sin frentes activos que lo hagan avanzar el incendio forestal en Tornavacas (Cáceres)

Labores de extinción del incendio forestal en Tornavacas (Cáceres) - PLAN INFOEX
CÁCERES, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -
El incendio forestal en Tornavacas (Cáceres) se encuentra ya estabilizado desde las 20,30 horas de este martes, día 15, y sin frentes activos que lo hagan avanzar.
En todo caso, continúan trabajando en su extinción medios del Plan Infoex, y colabora además Cruz Roja.
En concreto, trabajan en la zona cuatro unidades de bomberos forestales terrestres, dos agentes del medio natural, y tres técnicos de extinción, hasta un total de 26 intervinientes, informa el Infoex.