Estabilizado y sin frentes activos que lo hagan avanzar el incendio forestal en Tornavacas (Cáceres)

Labores de extinción del incendio forestal en Tornavacas (Cáceres)
Labores de extinción del incendio forestal en Tornavacas (Cáceres) - PLAN INFOEX
Europa Press Extremadura
Publicado: martes, 15 septiembre 2026 20:54
Seguir en

   CÁCERES, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

   El incendio forestal en Tornavacas (Cáceres) se encuentra ya estabilizado desde las 20,30 horas de este martes, día 15, y sin frentes activos que lo hagan avanzar.

   En todo caso, continúan trabajando en su extinción medios del Plan Infoex, y colabora además Cruz Roja.

   En concreto, trabajan en la zona cuatro unidades de bomberos forestales terrestres, dos agentes del medio natural, y tres técnicos de extinción, hasta un total de 26 intervinientes, informa el Infoex.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado