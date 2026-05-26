Estabilizado un incendio forestal en Esparragosa de Lares tras intervenir medios terrestres y aéreos

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MÉRIDA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Lucha Contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha dado por estabilizado un incendio forestal en Esparragosa de Lares (Badajoz) tras intervenir en su extinción medios terrestres y aéreos.

En concreto, se han movilizado cuatro unidades de bomberos forestales, tres medios aéreos y cuatro agentes del medio natural, según los datos aportados por el Plan Infoex.

El incendio forestal se ha declarado a las 15,10 horas de este martes, 26 de mayo.