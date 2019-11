Expertos mundiales reclaman en Cáceres más atención a la infancia para conseguir sociedades más justas

Publicado 13/11/2019 12:41:05 CET

El presidente de Extremadura afirma que hay que luchar contra la pobreza porque genera desigualdades

CÁCERES, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Expertos mundiales han reclamado en Cáceres más atención a la infancia para conseguir sociedades más justas en el futuro ya que, la vulneración de los derechos de niños y niñas como el acceso a la educación, la alimentación, la vivienda o el descuido del medio ambiente, propiciará sociedades "más violentas" que afectarán a la convivencia en el planeta.

La ciudad extremeña acoge el II Congreso Mundial sobre Infancia y Adolescencia, que se clausurará la semana que viene en Tetuán (Marruecos), después de recorrer otros países como México, Colombia, Chile, Brasil o Portugal, y en el que se está debatiendo la necesidad del cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, 30 años después de aprobarse en la ONU.

La ecuatoriana Sara Oviedo, que fue vicepresidenta del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas de 2013 a 2017, ha incidido en que el tratado internacional de la Convención de los Derechos del Niño cobra más importancia en la actualidad debido al cambio cultural que está en proceso en toda la humanidad, por lo que se hace necesario que se cumplan sus premisas.

Según Oviedo, los gobiernos de los distintos países "no asumen" que el cambio de una sociedad empieza con la atención a los niños desde las primeras infancias y ha recordado que, cuestiones como una buena alimentación o el afecto en edades tempranas, inciden en el desarrollo de una autoestima y en una vida saludable del individuo que se proyectará en el conjunto de la sociedad futura.

"Eso no se termina de entender por parte de las autoridades", ha incidido la experta, que pide más financiación para políticas dirigidas a la niñez y la adolescencia, y "más voluntad política" para crear las condiciones necesarias para que los niños, niñas y adolescentes puedan "cumplir sus derechos".

Oviedo ha hablado de "círculo vicioso" que crea una situación de "violencia e indignación" y ha conminado a los líderes mundiales a que tomen decisiones porque "no se puede seguir esperando", en relación, por ejemplo, al cambio climático que también afectará al planeta que heredará la infancia actual.

"Lo que está en juego es el futuro de la humanidad", ha sentenciado la experta en declaraciones a los medios antes de participar en la conferencia inaugural de esta cita que tiene lugar en la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de Extremadura (UEx), en la capital cacereña.

Así, ha recalcado que "esto no es un juego" y que hay que asumir la prioridad de defender los derechos de los niños porque es una "cuestión de sentido común" y, si no se da respuesta a esta cuestión, la sociedad lo va a lamentar "muy pronto" porque el camino que se está cogiendo es el de "más violencia".

En este punto, ha puesto como ejemplo los abusos sexuales que sufren los menores por parte de los curas, ya que ella fue la relatora que interpeló a la Santa Sede sobre este asunto y "han pasado unos cuantos años y de todas las recomendaciones que se le dieron no se ha cumplido ninguna".

"Y así podríamos hablar también respecto a las indicaciones que se hacen a los diferentes países desde el Comité de Derechos del Niño que tampoco se cumplen", ha recalcado Oviedo, que también ha hecho referencia a la situación en España de los MENAS (menores no acompañados) y a la "falta de compromiso" y "deshumanización" del trato a estos niños y niñas.

Por eso, ha recalcado que aunque los responsables políticos se comprometan a mejorar situaciones de la infancia con promesas de actuaciones, lo importante es que "de decir a hacer, hay una distancia muy grande, y esa distancia es la que está marcando el futuro de la humanidad".

Oviedo se ha mostrado pesimista porque, en caso de no corregir la atención a la infancia, la situación futura de la humanidad es de "más muerte, más violencia y más inequidades" y, a nivel de medio ambiente, se baraja "una situación que no podrán manejar los seres humanos". "No es una exageración de los que defendemos derechos, es una realidad", ha subrayado.

"Todas las mañanas nos levantamos en cualquier parte del mundo y escuchamos una noticias terribles en relación a niños que han sido asesinados, violados, que no tienen donde vivir, que se han quedado sin sus padres, etc", se ha lamentado, al tiempo que ha recalcado el importante papel de los medios de comunicación a los que ha conminado a dejar de un lado el "sensacionalismo" de las noticias y se trabaje en la "concienciación sistemática" que logre cambios en la sociedad.

CONTROL DE LAS REDES SOCIALES

Respecto a las redes sociales, Oviedo ha mostrado su preocupación por el "control" que ejercen en la "formación de nuestro pensamiento". "Los medios de comunicación masiva se han quedado cortos en relación con el rol que están cumpliendo las redes sociales en la formación del pensamiento de las personas, y no sabemos qué intereses hay por detrás para hacernos pensar de determinada manera y, sobre todo para confrontar a la población" en cualquier tema que surja, en torno al cual se crean situaciones "extremas".

Sara Oviedo ha pronunciado la primera conferencia de este congreso titulada 'Derechos humanos de la infancia y la adolescencia: una transformación cultural y emocional necesaria'. Antes, ha tenido lugar el acto inaugural que ha contado con la presencia de diferentes autoridades de la región como el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que ha afirmado que hay que luchar "sin cuartel" contra la pobreza porque genera desigualdades y porque es un elemento que "lo condiciona todo".

En este sentido, ha puesto como ejemplo los diferentes resultados académicos según las rentas y las posibilidades económicas de las familias, "por lo que hay que combatir esas diferencias e intentar construir una sociedad donde seamos capaces de erradicar la pobreza".

En su intervención, el presidente extremeño ha hablado de la necesidad de lograr la potabilidad del agua en el mundo y la posibilidad de que haya vacunas para todos los niños, asuntos recogidos en la Convención de Derechos del Niño y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como "elementos fundamentales y básicos".

Ha defendido la puesta en marcha de la cooperación al desarrollo en la región que tuvo su origen en una serie de reflexiones, entre ellas la alta tasa de mortalidad infantil en países como Sierra Leona, donde no se alcanza el año de edad por el simple hecho del lugar de nacimiento.

TOMARSE EN SERIO EL FUTURO

En su intervención, también ha subrayado la importancia de "tomarse en serio el futuro de los niños", y ha reflexionado sobre la inmigración y los menores que pierden su vida en el mar, considerando que esos niños "de piel negra y ojos blancos", exigen a la sociedad "una respuesta para que ninguno más muera en la playa".

Por su parte, el rector de la UEx, Antonio Hidalgo, ha destacado la importancia de este congreso en el que están implicadas seis universidades de tres continentes para impulsar la protección de los derechos humanos y fomentar un "espíritu crítico" en la sociedad.

El congreso, que también ha contado con la presencia del alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha comenzado con la intervención de dos niñas, María y Paula, que han alzado su voz para incidir en la necesidad de garantizar a la infancia el cumplimiento de los derechos que les confirió la ONU hace ya 30 años.