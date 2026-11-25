MÉRIDA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de exrepresentantes institucionales del PSOE de Extremadura han firmado una declaración en apoyo al candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, bajo el encabezado "Vamos a seguir votando al PSOE".

En la declaración, ante el "riesgo" de que tras las elecciones del 29-N se pudiese formar una mayoría de gobierno PP-Vox, lo que a su juicio supondría una "involución hacia el pasado" y "el consiguiente recorte de derechos conquistados gracias a los gobiernos progresistas anteriores", los firmantes manifiestan su "apoyo" a las candidaturas del PSOE, con Pedro Sánchez a la cabeza.

La pretensión, según el texto, recogido por Europa Press, es que dichas candidaturas socialistas "abran la puerta a un Gobierno que continúe con los avances en materia económica y social que mejore la vida de la gente, incremente el empleo de calidad y los salarios, garantice el aumento de las pensiones, una vivienda a precios asequibles, protección frente a la violencia de género, avances hacia la autonomía estratégica de la Unión Europea, trabaje por la paz y por un orden internacional justo".

Por todo ello, los firmantes remarcan que van a seguir votando al PSOE y piden el apoyo de la ciudadanía a su candidatura.

Entre los firmantes de la declaración figuran Francisco Fuentes Gallardo (exsecretario general provincial del PSOE de Badajoz y exdiputado en el Congreso); el expresidente de la Asamblea y exsenador Federico Suárez; el que fuera vicepresidente de la Junta y presidente de la Diputación de Badajoz, Ramón Ropero; y el exvicepresidente de la Junta y exalcalde de Cáceres, Carlos Sánchez Polo.

También, Francisco España Fuentes (exconsejero de Cultura de la Junta y exsenador); Antonio Rosa Plaza (exconsejero de Industria y Energía de la Junta y exsenador); Manuel Amigo Mateos (ex consejero de Economía y Hacienda de la Junta); Juan Serna Martín (ex consejero de Obras Públicas y Urbanismo de la Junta); y Jaime Naranjo Gonzalo (exconsejero de Cultura y exdiputado al Congreso).

Igualmente, entre los firmantes aparecen Leonor Flores Rabazo (exconsejera de Cultura); José Luis Navarro Ribera (exconsejero de Industria); Ana Garrido Chamorro (exconsejera de Bienestar Social); Leonor Martínez-Pereda Soto (exconsejera de la Junta); Carmen Pereira Santana (exdelegada del Gobierno y exdiputada del Congreso); Juan María Vázquez (expresidente de la Diputación de Badajoz); y Eduardo de Orduña Puebla (expresidente de la Diputación de Badajoz).

En la declaración aparecen, también, como firmantes Valentín Cortes Cabanillas (ex presidente de la Diputación de Badajoz); Antonio Caperote Mayoral (expresidente de la Diputación de Cáceres); Pilar Merchán Vega (expresidenta de la Diputación de Cáceres); Victoriano Roncero Fernández (exdiputado del Congreso); Manuel Nieto Ledo (exsenador); Juan Andrés Tovar Mena (exsenador); Carmen Granado Paniagua (exsenadora); Ascensión Godoy Tena (exsenadora); Miguel Bernal Carrión (exsecretario general de UGT en Extremadura y exdiputado en la Asamblea); y José Manuel Sánchez Rojas (expresidente de Caja de Ahorros de Badajoz).