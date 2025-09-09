Extremadura aprueba ayudas de hasta 24.500 euros para la contratación de parados de larga duración y exmilitares

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. - JUNTA DE EXTREMADURA

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado una modificación del Decreto de Empleo Estable que va a permitir lanzar próximamente una convocatoria de ayudas por valor de 32 millones de euros que incluye además la incorporación de dos nuevos programas para favorecer la contratación de parados de larga duración y exmilitares.

El Ejecutivo regional da así luz verde a uno de los compromisos adquiridos por la presidenta de la Junta, María Guardiola, en el debate de Estado de la Región, para reforzar el tejido económico y social, ha subrayado el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado este martes.

La reforma contempla dos nuevos programas para favorecer el acceso al mercado laboral a dos colectivos "vulnerables". Se trata del programa 2, Bono Impulsa Futuro, para contrataciones indefinidas iniciales de parados de larga duración. Y el programa 3, Bono Impulsa Defensa, para desempleados mayores de 45 años que hayan finalizado su compromiso con las Fuerzas Armadas. Las ayudas, que oscilan entre 5.500 y 24.300 euros, cubren el 100% de los costes anuales de la Seguridad Social.

De otro lado, el consejero ha destacado modificación del Decreto de Empleo Estable contempla el incremento del 30% de la ayuda para mujeres víctimas de violencia de género y la transformación de contratos temporales en indefinidos, que provienen del programa Contrata Excelencia, impulsando el empleo juvenil.

Estas medidas, ha remarcado Santamaría, refuerzan el "compromiso" del Ejecutivo Autonómico con la inserción laboral y ponen el acento en el "futuro profesional de los jóvenes extremeños".

Tras la aprobación de estas modificaciones, el Consejo de Gobierno recibirá "en breve" la convocatoria de estas ayudas que contemplan un montante de 32 millones de euros, 4 millones más que la anterior, lo que supone un "esfuerzo" del Ejecutivo regional pese a los tres años consecutivos, de 2023 a 2025, que no recibe el apoyo de las diputaciones provinciales de Badajoz y Cáceres de 12 millones de euros anuales para las políticas activas de empleo, que suman un total de 36 millones no recibidos para este fin, ha lamentado el consejero.