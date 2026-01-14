Extremadura asegura que a Montero "lo único que le importa es mantener" a Pedro Sánchez en el poder

La portavoz de la Junta en funciones, Elena Manzano, en una imagen de archivo - JUNTA DE EXTREMADURA

MADRID/MÉRIDA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Hacienda y Administración Pública en funciones de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha lamentado la "ausencia absoluta de respeto institucional" en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y ha considerado que a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "lo único que le importa es mantener" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el poder.

"A la señora vicepresidenta no le importa el Consejo de Política Fiscal y Financiera. A la señora vicepresidenta lo único que le importa es mantener al señor Sánchez en el poder", ha aseverado Manzano al término de la reunión del CPFF que se ha desarrollado este miércoles en Madrid.

Al mismo tiempo, la consejera extremeña ha asegurado que lo que ha trasladado Montero "no es un modelo de financiación autonómica" y ha subrayado que "solo está a favor" del mismo al líder de ERC, Oriol Junqueras.

"Un señor que no representa un territorio en concreto, un señor que está inhabilitado, un señor que está en contra de los intereses de España", ha espetado.

INSISTE EN QUE "NO ES UN MODELO DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA"

En este sentido, Elena Manzano ha insistido en que "no es un modelo de financiación autonómica" sino "un acuerdo político para llegar a una cifra con Cataluña, 4.700 millones de euros, y que esa cifra sí o sí, y del modo que sea, sea superada para Andalucía", a su juicio, por la proximidad de las elecciones en dicha comunidad y en la que María Jesús Montero es candidata.

"Esto es lo que vemos, una falta total de respeto institucional y de respeto constitucional", ha dicho la consejera extremeña, al tiempo que ha defendido que la Constitución dice que "todos somos iguales" y que la igualdad y la justicia son "valores superiores" en el ordenamiento jurídico.

También ha asegurado que a la ministra de Hacienda le da "exactamente igual" el coste de la prestación de los servicios públicos. "Ese es el objetivo principal de un sistema de financiación autonómica y eso a esta señora le da exactamente igual. ¿Por qué?. Porque lo único que le importan son los sillones, es mantenerse en el poder. Ha roto todas las reglas constitucionales del sistema de financiación autonómica", ha afeado.

(Más información en Europa Press)