Extremadura cierra el año 2025 como la región con menor periodo medio de pago a proveedores, con 12,97 días

MADRID/MÉRIDA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comunidad de Extremadura ha cerrado el año 2025 como la región con menor periodo medio de pago a proveedores, con 12,97 días, según datos del Ministerio de Hacienda.

Así, las comunidades autónomas han registrado un Período Medio de Pago a Proveedores (PMP) de 25,21 días en diciembre de 2025, lo que supone un descenso de 2,47 días respecto a noviembre.

Por regiones, Baleares (54,52 días); Castilla y León (40,34); Castilla-La Mancha (37,13); Cantabria (34,36); Asturias (31,62) y Murcia (31,5) han sido las seis comunidades que han tardado más de un mes en pagar a sus proveedores.

Según ha informado el Ministerio de Hacienda este martes, el periodo medio de pago de las regiones se ha situado por debajo de los 30 días, que es el plazo máximo establecido por la normativa.

Baleares ha sido el territorio que más ha tardado en pagar a los proveedores, con una media de 54,52 días. También han superado el límite permitido Castilla y León (40,34 días); Castilla-La Mancha (37,13 días); Cantabria (34,36 días); Asturias (31,62 días) y Murcia (31,5 días).

En el lado contrario, Extremadura ha sido la que menos ha demorado los pagos, con un PMP de 12,97 días, seguida de Canarias, con 14,02 días, y Madrid, con 15,75, y el resto de comunidades autónomas se han situado por debajo del máximo de los 30 días.

Por su parte, la ratio de operaciones pagadas se ha establecido en 18,45 días, y la de operaciones pendientes en 18,72 días.

Por otro lado, el PMP de la Administración central ha alcanzado los 18,5 días, lo que supone una bajada de 2,65 días en relación con el mes de noviembre.

El dato del PMP Global relativo al Subsector de Corporaciones Locales del cuarto trimestre de 2025, donde se incluyen los datos trimestrales de las Entidades de cesión y del resto de Entidades, alcanza los 22,85 días, lo que supone una mejora de 2,72 días respecto al dato del mismo trimestre del año anterior.

Por su parte, el PMP registrado en los Fondos de la Seguridad Social se ha cifrado en 7,41 días en diciembre, 0,62 días menos que el mes anterior.