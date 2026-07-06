Extremadura considera que los objetivos de estabilidad presentados por el Gobierno son "imposibles de cumplir"

La consejera de Hacienda, Elena Manzano, en una imagen de archivo - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha considerado que los objetivos de estabilidad presentados en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) por parte del Gobierno son "imposibles de cumplir" para unas haciendas que "ya no pueden más".

Manzano ha rechazado la "política de invito yo, pero pagas tú" del Gobierno nacional y, aunque ha subrayado que la región quiere cumplir con los objetivos de estabilidad, ha considerado que es "imposible" porque no se dispone de recursos suficientes y dichos compromisos "lastran toda la capacidad financiera" de la comunidad.

"Extremadura dice basta. Extremadura pide que para cumplir de una vez por todas se apruebe un modelo de financiación autonómica que sea coherente con lo que dice la Constitución Española, que garantice que todos somos iguales", ha resaltado a la salida del CPFF celebrado en Madrid.

En este sentido, ha reiterado que no se puede vincular el gasto a las haciendas autonómicas y, mientras, que el Estado esté "batiendo récord de recaudación", cuando son, precisamente las comunidades, las que prestan los principales servicios públicos.

"325.000 millones, recaudación récord en el año 2025 y más presión que nunca a las comunidades autónomas para hacer frente a todo ese gasto. En este contexto, ¿cómo vamos a poder cumplir con esos objetivos de estabilidad presupuestaria? No cumplimos porque es absolutamente imposible de llevarlos a efecto", ha subrayado Elena Manzano.

De este modo, la consejera extremeña ha asegurado que el ministro de Hacienda, Arcadi España, encontrará "respeto" y "lealtad" en Extremadura junto a la exigencia "determinante y frontal" de contar con recursos suficientes para afrontar las necesidades de los ciudadanos.

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