Extremadura crece menos que la media pero su PIB per cápita seguirá convergiendo con España en 2025 y 2026, según BBVA

La directora de la regional sur de BBVA España, Asunción Álvarez Puerta, y el economista jefe de BBVA Research para España, Miguel Cardoso, charlan en la presentación del informe de situación de Extremadura para 2025. - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Producto Interior Bruto (PIB) de Extremadura cerrará el año 2025 con un incremento del 2,1%, una cifra muy superior a la prevista para el conjunto de la eurozona (0,9%), pero que se sitúa cuatro décimas por debajo de la media nacional (2,5%), según el informe de situación para esta comunidad autónoma elaborado por BBVA Research.

El estudio concluye que este crecimiento se verá mermado el próximo ejercicio hasta el 1,5%, arrastrado por la negativa evolución del sector agrario, la lenta recuperación de Europa y sobre todo por la incertidumbre de la política arancelaria.

No obstante, el informe, presentado este miércoles por el economista jefe de BBVA Research para España, Miguel Cardoso, acompañado por la directora de la regional sur de BBVA España, Asunción Álvarez Puerta, deja como dato positivo la evolución del PIB per cápita de Extremadura, que será mayor a la del conjunto del país este año y el próximo.

En concreto, BBVA prevé avances del 2,1% y del 1,6% para los años 2025 y 2026 en el PIB per cápita de Extremadura, superior en ambos casos a la media nacional, que será del 1,2% y del 0,4%, respectivamente, lo cual "supone la consolidación del proceso de convergencia hacia niveles de ingreso similares a los que vemos en el conjunto de España".

Las razones de este escenario, ha expuesto Cardoso, tienen que ver con una aportación "relativamente favorable" del crecimiento del sector servicios, tanto públicos como privados, una demanda interna que se sostiene con el crecimiento del consumo de los hogares extremeños, así como una "evolución favorable" de las exportaciones y por el crecimiento del sector productor de energía.

De esta forma, y a pesar de una previsión de menor crecimiento de la economía regional, este comportamiento del PIB per cápita --que se situará a finales de año con 6,4 puntos por encima de los niveles prepandemia, dos puntos más que la media nacional-- se traduce en que Extremadura está en "un proceso de convergencia con el conjunto de España en la medida en que su renta per cápita está creciendo por encima de lo que crece la media".

Si se cumplen estas previsiones, BBVA Research estima que la tasa de paro de Extremadura se vea reducida hasta el 13,9% de media el próximo año, y la creación de 13.400 nuevos empleos en el bienio 2025-2026.

