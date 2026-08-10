Extremadura participa en el primer estudio español para predecir el riesgo personalizado de cáncer de mama

Archivo - Programa de cribado de cáncer de mama en Extremadura wen una imagen de archivo - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Extremadura participará en el proyecto MamoRisk, el primer estudio nacional que permitirá establecer un modelo estadístico para predecir el riesgo individual de desarrollar cáncer de mama a corto y medio plazo, en función del estilo de vida, la genética y características mamográficas de cada mujer.

Este modelo permitirá clasificar a las mujeres en distintos niveles de riesgo como bajo, intermedio y alto, lo que facilitará la implantación de programas de cribado más personalizados y eficaces.

MamoRisk se desarrollará en varias fases que incluyen la recogida de datos clínicos y muestras biológicas, el análisis genético y radiológico mediante inteligencia artificial, y la evaluación final de la eficacia del modelo predictivo.

En este proyecto participarán 10.000 mujeres que se seleccionarán de forma aleatoria entre aquellas que tengan un seguimiento de al menos seis años dentro de los programas de detección precoz de cáncer de mama de las 14 comunidades autónomas que formarán parte del mismo.

En total se invitará a 4.000 mujeres diagnosticadas con cáncer de mama y a 6.000 sanas, que con sus datos clínicos y epidemiológicos y su información genética, obtenida de una muestra de saliva, se les aplicará el modelo y se cotejará su predicción con la realidad.

Si el modelo de predicción de riesgo funciona, y empieza a usarse en los programas de cribado, las mujeres con más probabilidad de desarrollar cáncer serán candidatas a recibir un seguimiento mucho más intenso. El objetivo es detectar antes el cáncer o, si es posible, aplicar medidas preventivas dirigidas.

Esta iniciativa de alta relevancia científica y sanitaria está liderada por el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS), en colaboración con el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y el Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur (IISGS).

Extremadura formará parte del grupo comunidades autónomas que contribuirán al estudio, ha destacado el Ejecutivo regional en nota de prensa.

"La participación de la región en proyectos de este calibre refuerza el compromiso del actual gobierno con la detección precoz del cáncer de mama, en consonancia con las estrategias nacionales e internacionales de salud pública", ha señalado la Junta.

Desde 2023, Extremadura ha ampliado la edad de cribado de cáncer de mama hasta los 47 años, con el objetivo de continuar esta tendencia de forma progresiva hasta los 45 años.