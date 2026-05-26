Extremadura prohibirá los fuegos artificiales cuando el riesgo de incendios forestales sea alto o extremo

Reunión de coordinación de lucha contra los incendios forestales en la Delegación del Gobierno. - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura entrará el próximo lunes día 1 de junio en la época de peligro alto de incendios forestales, que estará en vigor hasta el 15 de octubre y que, como novedad, prohíbe los fuegos artificiales cuando el riesgo sea alto o extremo.

El secretario general de Interior, Emergencias y Protección Civil de la Junta, Fernando Manzano, ha detallado a este respecto que la orden se va a publicar este miércoles en el Diario Oficial de Extremadura y que ha habido algunas "pequeñas variaciones" aunque "importantes", como la "duda" que surgía con los alcaldes en el ámbito de si tiran o no pirotecnia y fuegos artificiales en sus fiestas en esta época, respecto a lo cual dice "taxativamente" y de forma "clara" que "en riesgo alto o extremo no hay ninguna excepción".

"En riesgo alto o extremo no podrá tirarse ningún tipo de material pirotécnico", ha señalado, para considerar la importancia de que estas cuestiones queden "claras, negro sobre blanco, en una orden".

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha presidido este martes la reunión entre administraciones y organismos para coordinar las actuaciones frente a los incendios forestales, en la que se establecen los protocolos de coordinación entre los implicados en la lucha contra el fuego en la región y se analizan los medios disponibles para esta labor y las previsiones para la campaña que ahora se inicia.

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