Extremadura promociona sus experiencias gastronómicas en la Feria Europea del Queso de Casar de Cáceres

Archivo - Elaboración de una Torta del Casar. - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

CÁCERES, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Turismo participa en la décima edición de la Feria Europea del Queso de Casar de Cáceres para reforzar la promoción de Extremadura como destino gastronómico a través de las experiencias turísticas de la Ruta del Queso, uno de los clubes de producto de las Rutas Gastronómicas Sostenibles.

De esta forma, la Junta contará con un stand propio durante la celebración de la feria, que tendrá lugar del 9 al 11 de octubre, donde los visitantes podrán obtener información sobre este club de producto y el resto de las rutas gastronómicas de la región, dedicadas al Ibérico, Aceite, Vino y Cava.

Asimismo, se ofrecerá información sobre otros recursos y experiencias turísticas que pueden disfrutarse en Extremadura relacionados con la gastronomía, la cultura y la naturaleza.

Como parte de las actividades programadas, la Dirección General de Turismo organizará cuatro catas comentadas de quesos. Dos dirigidas al público infantil y otras dos destinadas al público adulto, señala la Junta en una nota de prensa.

Las catas infantiles tendrán un carácter didáctico y permitirán a los participantes conocer las principales características de los quesos elaborados con leche de vaca, oveja y cabra, e iniciarse en su identificación y degustación.

Por su parte, las sesiones destinadas al público adulto incluirán la degustación de cuatro quesos elaborados por queserías adheridas a la Ruta del Queso, presentes en esta edición de la feria, acompañados de vino y cava de Extremadura.

Las actividades se celebrarán el viernes y el sábado a las 13,00 horas, en el caso de las catas infantiles, y a las 14,00 horas, las dirigidas al público adulto. Para participar será necesario realizar una inscripción previa en el stand de la Dirección General de Turismo, que permanecerá abierta hasta 15 minutos antes del inicio de cada sesión.

La décima edición de este certamen cuenta con la participación de distintas queserías integradas en la Ruta del Queso, entre ellas, Los Casareños, Quesos del Casar, Iberqués, Quesería Doña Francisca, con sede en Casar de Cáceres, así como Silva Cordero de Acehúque, Señorío de Monesterio y Quesería Doña Leonor de Alburquerque, entre otras.

La Feria Europea del Queso de Casar de Cáceres forma parte de las actividades de la Semana de la Torta del Casar, es un punto de encuentro para productores y visitantes en torno a uno de los productos gastronómicos más representativos de Extremadura.

Durante la feria se podrán degustar y comprar quesos procedentes de Extremadura y de otras comunidades autónomas como de Asturias, Cantabria, Euskadi, Cataluña, Baleares, Galicia y Castilla y León, además de productos procedentes de las regiones Centro y Alentejo de Portugal.

RUTA DEL QUESO DE EXTREMADURA

La Ruta del Queso, iniciativa liderada y gestionada por la Dirección General de Turismo, agrupa actualmente a 185 entidades públicas y privadas relacionadas con este producto, entre ellas, fincas y explotaciones ganaderas, queserías, alojamientos, restaurantes, café-bar, tiendas gastronómicas, comercio gastronómico especializado, guías especializadas, empresas de actividades, agencias receptivas, museos, centros de interpretación, oficinas de turismo y otros productores gastronómicos.

A través de la Ruta del Queso se pretende poner en valor el patrimonio gastronómico y cultural vinculado a la elaboración del queso en Extremadura y favorecer la creación de experiencias que permita al visitante conocer de primera mano los productos, los territorios y las tradiciones asociadas a su elaboración.