Extremadura realiza 91 trasplantes en 2022, un 40% más que en 2021, y los donantes crecen un 31%, hasta los 63

MÉRIDA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura ha realizado el pasado año 2022 un total de 91 trasplantes de órganos --63 renales y 28 hepáticos--, un 40 por ciento más que en 2021, mientras que los donantes han llegado a las 63, con un aumento del 31,35 por ciento.

El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha dado a conocer estos datos este martes en el balance de donación y trasplantes de 2022, donde ha estado acompañado del director gerente del SES, Ceciliano Franco, y del coordinador regional de Trasplantes, Luis López.

De este modo, Vergeles ha explicado que, respecto a los donantes, en 2022 se han registrado un total de 63 y, con esta cifra, la región ha alcanzado, dentro de la serie histórica que se inicia en 1990, los 1.009 donantes.

La mayoría de esos 63 donantes fallecieron por muerte encefálica (43), con un aumento del 68,3 por ciento, y el resto (20) por muerte en asistolia, con un crecimiento del 31,7 por ciento.

Esto sitúa a Extremadura en una tasa de donación por millón de población de 60 frente al 46,3 de la tasa de donación nacional, ha expuesto el vicepresidente segundo de la Junta de Extremadura.

Por su parte, y con respecto a los trasplantes, Extremadura ha realizado en 2022 un total de 91, de los que 63 han sido renales y 28 hepáticos. En concreto, en cuanto a los renales, 62 han sido de órganos provenientes de personas fallecidas y uno de donante vivo.

En la serie histórica, la comunidad de Extremadura ha realizado hasta el momento actual un total de 1.166 trasplantes renales y 372 trasplantes hepáticos.

Cabe destacar que la tasa de negativa en donación en Extremadura se sitúa alrededor del 20 por ciento, que es igual que a la media de España, ha indicado José María Vergeles.

"Saben que no soy amigo de los ránkings, que no soy amigo de las comparativas, creo que conseguimos más si nos dedicamos a ser mejores cada uno en nuestro sitio, sin embargo me veo en la obligación de decirles que en cuanto a solidaridad ocupamos el tercer puesto de todas las comunidades autónomas en la tasa de donación en el Sistema Nacional de Salud y somos la primera comunidad autónoma que no es uniprovincial en cuanto también a tasa de donación", ha destacado.