El ministro de Hacienda, Arcadi España; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y el ministro de Transformación Digital, Óscar López, este martes en la rueda del Consejo de Ministros. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID/MÉRIDA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha anunciado este martes que el Gobierno ha actualizado las entregas a cuenta del año 2027 para las comunidades autónomas y entidades locales, con lo que las regiones dispondrán de 185.593 millones de euros por este concepto, un 9,1% más en comparación con el año 2026.

En el caso de Extremadura, las entregas a cuenta de 2027 alcanzarán la cifra "récord" de 4.819 millones, un 7,8 por ciento más que en 2026. Si se suma a esta cantidad la previsión de liquidación de 2025, la financiación total se eleva hasta los 5.094 millones. Es decir, un 8,6 por ciento más que la recibida este año.

De este modo, "nunca" el Gobierno extremeño había contado con tal volumen de recursos para gestionar los servicios públicos de su competencia.

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