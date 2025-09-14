Extremadura registra 16 incendios forestales en la última semana, que queman 27 hectáreas

Archivo - Efectivos del Infoex en una imagen de archivo - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Plan Infoex ha intervenido durante la última semana en 33 incidentes acaecidos en Extremadura, de los cuales 16 han sido incendios forestales que han afectado a una superficie aproximada de 27 hectáreas.

De dichos fuegos, diez se han producido en la provincia de Badajoz y seis en la de Cáceres, declarándose únicamente el nivel 1 en el registrado en el término municipal de la localidad pacense de Medellín, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

En cuanto a la predicción meteorológica para la semana entrante, la región se encontrará bajo la influencia de una dorsal anticiclónica, lo que significa un aumento de las temperaturas y ambiente de estabilidad atmosférica.

Las temperaturas máximas podrán superar los 30ºC, pero las mínimas rondarán los 16ºC. También se prevé una elevada recuperación de la humedad relativa durante la madrugada que, acompañado de vientos de carácter flojo en general, hacen que las condiciones meteorológicas ante un posible incendio no sean muy desfavorables.

No obstante, cabe tener en cuenta que la falta de precipitaciones y el estrés hídrico que acumula la vegetación hace que el riesgo de incendios siga siendo elevado.

Ante esta coyuntura, el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Junta de Extremadura sigue recomendando que se extremen las precauciones en los trabajos agrícolas y actividades próximas a zonas forestales susceptibles de provocar incendios.