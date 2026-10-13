Extremadura registra la creación de 100 sociedades mercantiles en agosto, un 26,6% más en tasa interanual

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MADRID/MÉRIDA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Extremadura ha subido un 26,6 por ciento en agosto en tasa interanual con un total 100 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas han sido 14, un 12,5 por ciento menos, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del mejor dato de constitución de empresass en un mes de agosto en la región de la serie histórica.

Con el ascenso de agosto, la creación de empresas en Extremadura sale de las cifras negativas que había registrado el mes anterior.

Para la constitución de las 100 empresas creadas el pasado mes de agosto se han suscrito algo más de 9,06 millones de euros, lo que supone un 438,76 por ciento más que en el mismo mes de hace un año (9,06 millones de capital desembolsado).

De las 14 empresas que han echado el cierre el pasado mes de agosto en Extremadura, 10 lo han hecho voluntariamente; dos por fusión con otras sociedades y las otras dos restantes por otras causas.

De su lado, a nivel nacional el número de nuevas sociedades mercantiles ha subido un 5,7% en agosto en comparación con el mismo mes de 2025, hasta sumar un total de 7.526 empresas, la mayor cifra en un mes de agosto desde 2007, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el repunte de agosto, la constitución de empresas encadena tres meses de ascensos en España después de los aumentos del 1,7% y del 2,2% registrados en junio y julio, respectivamente.

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