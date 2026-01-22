Extremadura sitúa en 11,44 días su periodo medio de pago a proveedores en noviembre, el plazo más bajo del país

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una sesión plenaria extraordinaria, en el Senado,a 15 de enero de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID/MÉRIDA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Extremadura ha situado en 11,44 días su Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMP) en noviembre, el plazo más bajo del país, según ha informado el Ministerio de Hacienda.

El conjunto de las comunidades autónomas han registrado un periodo medio de pago a proveedores de 27,68 días en noviembre de 2025, lo que supone un aumento del 0,73 por ciento respecto a octubre.

De esta forma, el periodo medio de pago de las regiones se ha situado por debajo de los 30 días, que es el plazo máximo establecido por la normativa.

Baleares ha sido el territorio que más tardó en pagar a los proveedores, con una media de 55,78 días. También han superado el límite permitido Cantabria, con 39,99 días de media, Castilla y León, con 39,71, Castilla-La Mancha, con 37,96, y la Comunitat Valenciana, con 31,37 días.

En el lado contrario, Extremadura ha sido la que menos demoró los pagos, con un PMP de 11,44, seguida de Canarias, con 14,70, y Aragón, con 18,16, y el resto de comunidades autónomas se han situado por debajo del máximo de los 30 días.

