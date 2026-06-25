Extremadura se sitúa entre las regiones con mayor cobertura en cribado de cáncer de mama, según el Ministerio de Sanidad

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MADRID/MÉRIDA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La comunidad de Extremadura se sitúa entre las regiones con más mujeres que declaran haberse realizado la prueba de cribado de cáncer de mama dentro del intervalo recomendado, con un 78,54 por ciento.

Así, las regiones con mayor cobertura son Galicia (83,57%), Castilla-La Mancha (79,96%), Murcia (79,6%) y Extremadura (78,54%), que presentan los porcentajes más elevados de mujeres que declaran haberse realizado la prueba dentro del intervalo recomendado, según un nuevo informe monográfico del Ministerio de Sanidad sobre detección precoz del cáncer basado en los datos de la Encuesta de Salud de España 2023, publicado este jueves.

Mientras, a nivel nacional, el cribado del cáncer de mama en España sigue por debajo de los niveles previos a la pandemia, lo que se ha acompañado de un aumento de las desigualdades en el acceso, con una menor participación de mujeres de grupos más desfavorecidos.

En el caso del cáncer de mama, el informe muestra que el 68% de las mujeres de 50 a 69 años declara haberse realizado una mamografía en los últimos dos años, frente al 81,5% registrado en 2017, lo que supone una diferencia de 13,5 puntos.

Esta evolución se relaciona principalmente con un aumento del tiempo transcurrido desde la última prueba, más que por un incremento de mujeres que nunca se han realizado una mamografía, señala el informe. El dato apunta, por tanto, a dificultades en la continuidad y periodicidad de la participación, un elemento clave para que los programas de detección precoz mantengan su efectividad.

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