Extremadura se sitúa como la segunda región con el mayor crecimiento de su PIB en 2025, del 3,2%, según el INE

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MADRID/ MÉRIDA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registró un incremento de su PIB en términos de volumen del 3,2 por ciento en 2025, por lo que se sitúa como la segunda comunidad autónoma con mayor crecimiento, por encima de la media nacional, que se situó en el 2,6 por ciento.

Así se desprende de la estadística de Contabilidad Regional de España, publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que señala que Extremadura se sitúa en segundo lugar como la región con mayor crecimiento de su PIB en 2025, solo por detrás de Murcia (3,8%).

De acuerdo a estos datos, Extremadura alcanzó en 2025 un PIB per cápita de 26.740 euros por habitante, lo que supone un 6,2 por ciento más con respecto al año anterior.

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