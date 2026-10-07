Extremadura tiene "muy avanzado" el IV Plan de Salud Mental, pendiente desde 2020, que contará con el movimiento social

Foto de familia del acto del Día Mundial de la Salud Mental en la Asamblea de Extremadura. - ASAMBLEAEX

MÉRIDA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García Espada, ha señalado que el IV Plan de Salud Mental de Extremadura está "muy avanzando" y que espera que "muy pronto vea la luz", para lo cual la administración contará con las asociaciones que atienden a los pacientes en la comunidad autónoma.

Un plan cuya elaboración lidera el equipo de la Subdirección de Salud Mental y en el que se va a integrar el Servicio Extremeño de Salud (SES) y el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD), como también va a formar parte del mismo Feafes Salud Mental Extremadura.

"Vais a sentaros en la mesa, vais a formar parte de ese plan", ha trasladado la consejera al presidente de la entidad, Antonio Lozano, quien previamente había reclamado su puesta en marcha durante su intervención este miércoles, 7 de octubre, en el acto institucional de la XXVIII edición del Día Mundial de la Salud Mental en Extremadura, que ha contado con la asistencia asimismo del delegado del Gobierno en la región, José Luis Quintana, y la presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto.

"Ese cuarto plan de salud mental no inicia hoy y esperemos que muy pronto vea la luz y, por supuesto, va a ser de vuestra mano", ha subrayado García Espada, quien asimismo ha remarcado los avances impulsados por el Ejecutivo regional desde su llegada en 2023.

En este punto, se ha referido a BIEMEx, el servicio telemático de escucha, validación y acompañamiento ante crisis de ansiedad, tristeza o duelo a través de teléfono, WhatsApp y correo electrónico, porque "cuidar de la salud mental debe formar parte de nuestra vida cotidiana".

"Debemos aprender a reconocer el sufrimiento emocional, hablar de él con naturalidad y a pedir ayuda cuando la necesitemos, porque la salud mental es un derecho que forma parte inseparable de nuestra salud cuidarla y sencillamente no hay salud sin salud mental", ha abundado.

BIEMEx es un servicio gratuito, confidencial, accesible para todos los extremeños los 365 días al año, que ofrece "una orientación y un apoyo psicológico profesional a toda la ciudadanía", que "ayuda, proporciona acompañamiento en situaciones de ansiedad, tristeza, duelo, conflicto familiar y que contribuye a que nadie se sienta solo cuando más lo necesita", ha explicado.

El "reto" del Ejecutivo autonómico "junto con Feafes es construir una Extremadura más inclusiva, más humana y sin duda una sociedad que escuche, acompañe y avance sin dejar a nadie atrás". En este sentido, ha defendido que la red de salud mental pública de Extremadura crece año a año en número de profesionales y en servicios que ofertan.

Unos avances que ha reconocido el presidente de Feafes, entre ellos la apertura de la unidad de atención infantil juvenil en Mérida, o el cambio en la gestión de la modalidad de contrato a la de concierto social para los centros de rehabilitación psicosocial y para los centros residenciales de rehabilitación. "Esto ha sido un logro", ha defendido.

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