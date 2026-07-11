Fallece a los 56 años el artista extremeño Gene García

Archivo - El músico Gene García - THE BORDERLINE MUSIC - Archivo

BADAJOZ 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El cantante extremeño Gene García ha fallecido a los 56 años en Badajoz, según han reportado varios medios de comunicación regionales y se ha confirmado a través las redes sociales del ya desaparecido artista.

La trayectoria de García ha estado vinculada, principalmente, al grupo Inlavables, grupo extremeño de rock y blues formado en los años 80, aunque también ha actuado con otras agrupaciones como The Moochers o The Reverendoes.

En 2021 editó su primer álbum en solitario, 'GeneSis', con 11 temas llenos de jazz latino, soul y blues.

Gene García compaginó su labor en la música con la de artista, complentando varias exposiciones de pintura y artes plásticas, entre ellas, 'El pellizco', en honor al Cante Gitano, o 'Black Portrait', conformada con acuarelas de músicos de jazz afroamericanos.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha transmitido sus condolencias por la muerte del reconocido artista extremeño a través de su perfil en 'X'.

"Gene García nos enseñó que hay sonidos nacidos en otras latitudes que también echan sus raíces aquí, en Extremadura", ha destacado Guardiola. También ha asegurado que fue un artista "irrepetible" y "capaz de hacer suyo un lenguaje universal como el jazz, el blues y el soul".

La líder del ejecutivo autonómico ha trasladado su cariño a toda la familia, amigos y compañeros músicos que "hoy lloran" la pérdida de Gene García.

Por su parte, el líder de los socialistas extremeños, Álvaro Sánchez Cotrina, ha calificado a García como "una de las voces más reconocibles de la música extremeña", también en un mensaje a través de 'X'.

Cotrina, quien también ha trasladado su pésame a familiares y amigos, ha asegurado que el talento, personalidad y trayectoria de Gene García "dejan una huella imborrable" en la cultura extremeña.