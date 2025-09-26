La Feria Ganadera de Zafra recupera la presencia de todas las razas de ganado, con 2.000 ejemplares y 600 expositores

El alcalde de Zafra, Juan Carlos Fernández, y el el comisario de Ferias, Santiago Malpica, en la presentación de la Feria Ganadera de Zafra 2025 - AYUNTAMIENTO DE ZAFRA

ZAFRA (BADAJOZ), 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Feria Internacional Ganadera (FIG) de Zafra y Tradicional de San Miguel 2025 podrá llenar de nuevo todas sus naves tras las restricciones del pasado año con el ganado rumiante por la lengua azul.

En esta edición se contará con 2.000 cabezas de ganado (600 bovinos, 1.000 ovinos, 100 porcinos, 70 caprinos, 120 caballos y el resto de aviar).

En rueda de prensa este viernes en Zafra, el alcalde de dicha localidad pacense y presidente de la entidad ferial, Juan Carlos Fernández, ha explicado que están en contacto "constante" con la Junta de Extremadura para ir adoptando todas las medidas sanitarias necesarias y, salvo sorpresa de última hora, "no" habrá problemas de movilidad del ganado.

"Los animales que vengan a la feria tienen que estar vacunados y eso da más tranquilidad y, en principio, no hay que tener ningún temor", ha indicado.

Con las cifras en la mano, Fernández ha resaltado que la Feria de Zafra concita un "gran interés" al ser el certamen ganadero "más importante" de España y "uno de los mejores" de Europa.

También, ha incidido en su "compleja" organización y en el trabajo que desarrollan el comisario, el personal de la feria y del ayuntamiento, la labor de las asociaciones ganaderas y de los expositores, que este año superan los 600.

Además, ha indicado que espera una "gran afluencia" de público y que la gente lo pase "bien", en lo festivo, y se haga negocio en lo profesional, apunta en nota de prensa el consistorio.

Durante su comparecencia, Juan Carlos Fernández se ha referido igualmente a las mejoras acometidas en el ferial, como el salón de actos del Pabellón Central del Ferial, bebederos de las naves o la puesta en marcha de una zona didáctica en la nave de Aeceriber, entre otras.

INAUGURACIÓN

En relación al nuevo Puesto Sanitario Asistencial Avanzado, ha avanzado que será inaugurado por parte de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, el 3 de octubre.

En cuanto al día de la inauguración, 2 de octubre, se contará con la presencia de la consejera de Agricultura, Mercedes Morán, y con la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Begoña García Bernal.

Por último el presidente de la entidad ferial ha agradecido a todos los profesionales la puesta en marcha de numerosas jornadas técnicas que se llevan a cabo durante todos los días de la Feria Internacional Ganadera y ha aprovechado para invitar a la gente a asistir al pregón de la FIG hoy, a las 20,30 horas, a cargo de José-Marín Sánchez Murillo.

REGRESO DE GANADO

Por su parte el comisario de Ferias, Santiago Malpica, ha destacado, como novedad, que vuelve a la FIG la raza vacuna Asturiana de los Valles.

En cuanto a la Berrenda negra y colorada, han apostado por el certamen zafrense y traen más de 300 animales, además de celebrar aquí su concurso nacional.

Santiago Malpica se ha referido también a la raza ovina Dorper, que es subafricana, y tiene la peculiaridad de no tener lana y poseer la cabeza negra. Ya acudió en 2023 a la feria y vuelve de nuevo.

En ovino, estarán "completamente llenas" las naves, incluso con "dificultades" para colocar a los animales en las naves, y en vacuno, salvo en Aberdeen Angus que acuden "algunos ejemplares menos por temas sanitarios", se cumplirán todas las expectativas.

Por otro lado, se ha referido al asno andaluz, que está en peligro extinción, y hay una asociación que está luchando para que no se extinga.

En relación a las jornadas técnicas, Malpica ha destacado las actividades de Aeceriber y el "buen ambiente" que hay en el sector porcino antes de la montanera. Otras razas, como la berrenda o la caprina, celebrarán también sus actividades profesionales. De manera especial ha agradecido a la Asociación del Merino que vaya a conmemorar el 4 de octubre en Zafra el 50º aniversario de su fundación.