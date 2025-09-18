La Feria del Melón de La Albuera pone en valor este producto con talleres de coctelería o degustaciones de tapas frías

BADAJOZ, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La X Feria del Melón AgroAlbuera de la localidad pacense de La Albuera pondrá en valor este producto del 27 al 28 de septiembre en el entorno del recinto del Palenque con distintas actividades entre las que destacan un taller de coctelería o degustaciones de tapas frías o de postres a base del mismo, junto a un showcooking infantil y juvenil, un mercado gastronómico y de artesanía o una ruta senderista.

Talleres de decoración de macetas o de manualidades infantiles, una cata de vino, una clase magistral de corte de jamón, degustación de cordero y gazpacho o un taller de corte y exposición de figuras de melón completan la programación de esta feria, cuyo origen se sitúa en AgroAlbuera, surgida en su momento para poner en valor los recursos albuereño del ámbito agroalimentario, como el melón y su importancia, junto a la uva, el vino o el aceite, entre otros de calidad en toda la comarca, la provincia y la región.

En este sentido, quisieron poner el énfasis en algún producto y vieron "necesario y más que importante" destacar el melón, ha explicado el alcalde de La Albuera, Manuel Antonio Díaz, como el que hace 30 años se sembraba en el municipio y que era de secano, con producciones de menor rentabilidad que en la actualidad, pero que, con los años, se ha ido transformando y se han utilizado las nuevas tecnologías hasta evolucionar a grandes producciones, especialmente en la finca La Romera.

De esta última, ha precisado que produce unas 11 variedades entre las que destaca el melón almerino, amarillo y que "para nada" tiene que envidiar al de piel de sapo por su calidad, sabor y durabilidad, que hacen que sea "exquisito" y se exporte a países como Portugal, a la vez que ha recalcado el "gran carácter social" de este producto que genera una gran cantidad de mano de obra.

