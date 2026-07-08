Fernández Calle remarca el "compromiso" de la Junta con la protección a la infancia y a las familias

PLASENCIA (CÁCERES), 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, ha remarcado el "compromiso" de la Junta de Extremadura con la protección a la infancia y a las familias como "todo uno".

De este modo lo ha subrayado en declaraciones a los medios este miércoles durante su visita al Espacio Educativo Saludable de la Plasencia, un programa educativo, de ocio y tiempo libre y "enfocado" también hacia la familia y la conciliación que llega este verano a un total de 35 localidades extremeñas con una inversión por parte de la Junta de 660.000 euros.

Se trata, así, de un programa con el que se ayuda a las familias a conciliar durante los meses de verano, y que incluye la dotación de kits de higiene, ayudas con material escolar e incluso si es necesario la adquisición de alimentos.

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