Fernando Pizarro se despide entre lágrimas como alcalde de Plasencia después de 15 años y cuatro mayorías absolutas

Fernando Pizarro, en su toma de posesión como alcalde de Plasencia, en una foto de archivo - FP

PLASENCIA (CÁCERES)

Fernando Pizarro, alcalde de Plasencia durante 15 años consecutivos con cuatro mayorías absolutas desde 2011, se ha despedido entre lágrimas tras el anuncio de su renuncia al cargo y su nombramiento como director de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, una nueva responsabilidad que le ha ofrecido la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y con la que Pizarro pone fin a la política municipal después de 27 años.

En una comparecencia pública este martes, Pizarro ha recordado que llegó al Ayuntamiento de Plasencia hace casi tres décadas y ha sido alcalde las cuatro últimas legislaturas con mayoría absoluta, por lo que ha agradecido la "confianza" que los placentinos han depositado en las urnas, al tiempo que ha destacado que su intención ha sido hacer de Plasencia una ciudad con "más oportunidades" para todos.

Durante su intervención, Pizarro ha agradecido a los más de 500 trabajadores municipales su "compromiso" y "profesionalidad" a lo largo de estos años en los que, según ha reconocido, ha habido aciertos y errores en la gestión política, pero ha defendido que las decisiones que ha tomado "siempre" han sido "por el bien común".

Pizarro ha tenido palabras de recuerdo para uno de los momentos más duros de su mandato, cuando tuvo que afrontar la gestión de la pandemia de la Covid-19, con la pérdida de personas conocidas y cercanas a causa del virus. También en el plano personal se ha referido a su familia, concretamente a su mujer y su madre, a las que ha agradecido su "apoyo constante".

"Yo de pequeño nunca soñé con ser alcalde", ha sentenciado Pizarro, que ha recordado que su primera vocación ha sido la docencia, una profesión que le llevó a cumplir sus objetivos personales y profesionales, por lo que entró en la política para conocer de primera mano la realidad social de la ciudad, algo que se ha multiplicado en su última etapa con el papel que juegas las redes sociales y su interactuación con la ciudadanía.

Uno de los momentos más emotivos de su comparecencia y en los que Pizarro no ha podido sujetar sus lágrimas ha sido cuando ha recordado a personas que han marcado su trayectoria institucional y que ya han fallecido, como la expresidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero, o el expresidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.

Así, ha rememorado la inauguración, junto a Fernández Vara, de la exposición de Las Edades del Hombre en Plasencia, un acto que, según ha dicho, es "uno de los hitos culturales más significativos para la ciudad" por lo que supuso de proyección turística y cultural.

En cuanto a su gestión en el consistorio placentino, ha incidido en que se han tomado decisiones "unas más acertadas que otras" y ha reconocido que la situación económica de las arcas municipales ha sido una de las mayores dificultades aunque, no en vano, se ha logrado reducir la deuda de 60 millones de euros a 20 millones.

En materia de empleo, se ha congratulado de que ahora hay más personas trabajando en la ciudad con cifras similares a las de 1999, y repasando los proyectos pendientes ha hecho mención a la reforma de la avenida Martín Palomino, que se licitará en breve por parte de la Junta de Extremadura, un proyecto que ha calificado como "una deuda histórica de las administraciones con la ciudad".

DAVID DÓNIGA ASUME EL CARGO

Tras la marcha de Fernando Pizarro, el concejal David Dóniga asumirá el cargo de alcalde hasta las próximas elecciones municipales, que se celebrarán en mayo de 2027, por lo que le queda por delante un año antes de la cita con las urnas. "Es un tipo con lealtad, experiencia y sentido común", ha dicho Pizarro sobre Dóniga, al que ha aconsejado "paciencia" para su nuevo desempeño. Dóniga podría convertirse también en el nuevo presidente local del PP tras el congreso local que se celebrará el próximo otoño.

Llegado este punto, se ha referido a palabras del Papa León XIV que ha aconsejado que "el insulto no sea el protagonista de la política" y se apueste por "construir, consensuar y sumar" por el bien de la ciudadanía.

Visiblemente emocionado Fernando Pizarro se ha despedido de la Alcaldía de Plasencia, su ciudad natal, porque, según ha dicho ha llegado el momento de cerrar una etapa política y abrir una nueva en su trayectoria profesional. "Tenía claro que debía saber irme", ha concluido.

Por su parte, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha agradecido a Fernando Pizarro los 15 años "cuidando de Plasencia como se cuida a lo que más se quiere". "Gracias por tu entrega, por tu cercanía y por haber estado siempre al lado de tus vecinos. Ese es tu legado. El ejemplo de cómo desde el municipalismo se puede hacer política con mayúsculas", ha escrito la presidenta extremeña en sus redes sociales.