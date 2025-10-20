El festival Horteralia espera reunir este fin de semana en Cáceres a 10.000 personas en sus dos días de conciertos

Mario Vaquerizo regresa un año después al mismo escenario de su grave caída con otros artistas como Fangoria y Azúcar Moreno

CÁCERES, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El festival Horteralia espera reunir este fin de semana en Cáceres a unas 10.000 personas en sus dos días de conciertos con artistas como Azúcar Moreno, Raúl, OBK, Rocío Saiz, Sofía Cristo y Roi Porto (DJ), que actuarán el viernes, día 24; y Fangoria, Natalia, Las Supremas de Móstoles, Jota Carajota, La Década Prodigiosa, Kuve, Roser, Putilatex y Cherri Coke DJ, que lo harán el sábado, día 25.

En esta décimo cuarta edición, el sábado también actuarán Nancys Rubias con Mario Vaquerizo a la cabeza, que se subirá al escenario un año después de su grave accidente en el Horteralia de la pasada edición. Todo ello, en el ferial cacereño donde se ha instalado una gran carpa de 4.000 metros cuadrados y 15 metros de altura, además de un recinto de 15.000 metros exteriores con muchas novedades.

En ese recinto exterior habrá coches de choques, un toro mecánico, una capilla para casarse al estilo Las Vegas con un kit de boda que incluye anillos, confeti y un ramo de flores. Y también una zona arcade de recreativos con futbolines y juegos de la década de los 80 y 90, sin faltar el área de comida con ocho foodstrucks y un mercadillo de ropa y accesorios 'kitsch'.

Además de los conciertos no faltarán tampoco los tradicionales premios Riñoneras de Oro y Hombreras de Plata. Horteralia abrirá sus puertas el viernes a las 20,30 horas y el sábado a partir de las 15,45 horas y las actuaciones comenzarán a partir de las 21,30 y las 16,15, respectivamente, el viernes con Rocío Saiz y el sábado con La Década Prodigiosa.

Todos los detalles de este festival se han dado a conocer este lunes en una rueda de prensa en la que han participado el director ejecutivo de Horteralia, Conrado Gómez; el director artístico, Sergio Martínez, así como el secretario general de Cultura, Francisco Palomino; la vicepresidenta Primera de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez; y el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Cáceres, Jorge Suárez.

Gómez ha explicado que Horteralia genera un impacto en la economía local de unos tres millones de euros, ya que más del 60% del público viene de otras provincias, la mayoría de Madrid, Sevilla o Cádiz, pero también otras regiones más lejanas como Asturias o País Vasco, lo que genera un lleno en los hoteles y más de 300 empleos directos en personal contratado para el evento.

Asimismo, ha recordado que el festival tiene una versión en Madrid, donde se han celebrado cuatro ediciones, pero la de Cáceres es donde nació esta cita con la alegría, el desenfado y la diversidad, y mucha gente, incluso de Madrid, prefiere viajar a Cáceres este fin de semana, según ha puntualizado Sergio Martínez en su intervención.

AIRE FRESCO

Por su parte, el secretario general de Cultura de la Junta de Extremadura, Francisco Palomino, ha felicitado a los promotores por ser capaces de sacar este festival adelante desde hace catorce años y extenderlo a Madrid desde Extremadura con toda su originalidad y con el "aire fresco" que insufla al que lo disfruta.

"Una fotografía de Horteralia es perfectamente reconocible. De cualquier otro festival podríamos dudar, pero tú ves una foto de Horteralia y sabes dónde es. Y entonces directamente lo relacionas con Cáceres. Y eso no es sencillo", ha señalado Palomino, al tiempo que ha destacado la "libertad" que impregna este festival en el que cada uno viene vestido como quiera. "Es muy heterogéneo en cuanto a los estilos de música y al cartel", ha dicho.

La vicepresidenta Primera de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, ha incidido en que Horteralia "es mucho más que un festival de música, diversión y de color". "Yo diría que Hortelaria también es una forma de celebrar la diversidad, la alegría y el talento", ha añadido.

Gutiérrez ha resaltado que "una idea que parecía disparatada", que surgió hace 14 años buscando de una forma creativa e innovadora algo diferente para dinamizar la ciudad, se ha convertido en un evento de promoción no solo para la ciudad, sino también la provincia porque contribuye a dar a conocerla y a situarla a nivel nacional.

"La dinamización económica que genera todo el festival es importantísima y por ello la Diputación de Cáceres está presente un año más y lo va a seguir estando", ha apuntado Gutiérrez, que ha resaltado que Horteralia "es un ejemplo brillante, innovador, de cómo desde otra forma se puede hacer cultura y contribuir a fomentar nuestra tierra".

El concejal de Cultura, Jorge Suárez, ha resaltado que se trata de un festival con "una marca única" que lo distingue de los demás que se celebran en la ciudad por su estética y su concepto, y contribuye a poner a Cáceres en el mapa dando un empujón a la candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Cultura en 2031, debido también al impacto que Horteralia tiene en redes sociales.

"Queremos animar a toda la gente de Cáceres pero sobre todo a toda la gente de fuera, que vengan a conocer Cáceres de una manera diferente, no solo como Patrimonio de la Humanidad, que tenemos mucho para conocer, sino también la amabilidad que tenemos a la hora de hacer este tipo de festivales que te marcan a lo largo de nuestra historia", ha concluido el concejal.

Para acceder al recinto el Ayuntamiento de Cáceres ha dispuesto autobuses especiales. Saldrán desde el parque José María Saponi, el viernes desde las 20,30 horas y el sábado a partir de las 16,00 horas; y se mantendrán hasta dos horas después del cierre de la jornada. También se ha llegado a un acuerdo para que que sea posible disponer de taxis para desplazarse al recinto.