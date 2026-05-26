La financiación de la Dependencia y la retirada de clases de árabe en Extremadura, a debate este jueves en la Asamblea

Reunión de la Junta de Portavoces de la Asamblea de Extremadura - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La financiación de la atención a la Dependencia y la retirada del programa de lengua árabe y cultura marroquí en la oferta educativa en Extremadura supondrán los principales puntos de atención del pleno de la Asamblea del próximo jueves, día 28, en el que el socialista Álvaro Sánchez Cotrina se estrenará en sus preguntas a la 'popular' María Guardiola.

Además, se sustanciarán diferentes iniciativas sobre el futuro de la PAC, la reconversión en Campo Arañuelo ante un posible cierre de la Central de Almaraz, o la situación del acceso a la vivienda en la comunidad.

En concreto, la sesión plenaria se iniciará a las 09,30 horas con el juramento o promesa de acatamiento a la Constitución y al Estatuto de Autonomía por parte de una nueva diputada.

Tras ello, se sustanciarán sendas preguntas de la oposición a la presidenta de la Junta. En concreto, Unidas por Extremadura formulará a Guardiola una pregunta sobre medidas para frenar la especulación con la vivienda; y el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Álvaro Sánchez Cotrina, cuestionará a la jefa del Ejecutivo regional sobre sus "prioridades" en la legislatura.

A continuación, el PSOE planteará dos preguntas a consejeros de la Junta sobre el acceso a vivienda asequible para jóvenes, y sobre la situación actual de los centros de transporte en la comunidad.

Unidas por Extremadura, a su vez, preguntará a un consejero sobre la intención de la Junta de impulsar un plan estratégico de reconversión para Campo Arañuelo ante el posible cierre de la Central Nuclear de Almaraz.

Igualmente, en la sesión plenaria se designarán tres vocales de la Junta Electoral de Extremadura.

Tras ello, será el turno de las propuestas de impulso ante pleno. En concreto, una de Unidas por Extremadura para instar a la Junta a retirar el borrador de modificación del decreto de ordenación y curriculum de Secundaria; y otra del PSOE para instar a la Junta a mantener el prograsma de lengua árabe y cultura marroquí en su oferta educativa, tanto para el próximo curso escolar como para los venideros.

Finalmente, el orden del día del pleno del jueves en la Asamblea concluye con sendas propuestas de pronunciamiento. Una del PSOE para instar al Gobierno central a rechazar la actual propuesta de la PAC por parte de la Comisión Europea; y otra del PP para instar al Gobierno central a asumir la financiación del 50 por ciento del sistema extremeño de la Dependencia "en las mismas condiciones" que las aplicadas al País Vasco.