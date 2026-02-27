FIO abre sus puertas en Monfragüe con récord de participación y expositores de 13 comunidades y seis países

La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte, Victoria Bazaga, en la inauguración de FIO.
La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte, Victoria Bazaga, en la inauguración de FIO. - JUNTA DE EXTREMADURA
Europa Press Extremadura
Publicado: viernes, 27 febrero 2026 14:43
Seguir en

   VILLARREAL DE SAN CARLOS (CÁCERES), 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

   La Feria Internacional de Turismo Ornitológico (FIO) ha abierto sus puertas este viernes en Villarreal de San Carlos (Cáceres), en pleno Parque Nacional de Monfragüe, con récord de participación y más de 120 expositores de 13 comunidades y seis países.

   La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes en funciones, Victoria Bazaga, ha inaugurado FIO, que se consolida como la cita referente del sector en España y la segunda más importante de Europa.

   En dicho acto, Bazaga ha defendido el modelo turístico extremeño como un ejemplo de "lujo silencioso", basado en la sostenibilidad, la autenticidad y el respeto por el entorno.

   "Cada vez que llego a Villarreal de San Carlos tengo la misma sensación: aquí el tiempo va más despacio", ha señalado, además de destacar que Extremadura ofrece "espacio, naturaleza y experiencias auténticas".

   "Apostamos por una sostenibilidad real, en la que trabajamos con mucha conciencia y siempre de la mano de los especialistas y de los conservadores", ha señalado.

   Además, la consejera ha subrayado que FIO celebra esta edición siendo la feria más importante del turismo ornitológico en España y la segunda de Europa, con cerca de 20.000 visitantes anuales. "Extremadura es hoy la gran referencia del turismo de naturaleza en nuestro país", ha afirmado.

   (Más información en Europa Press)

Contador

Contenido patrocinado