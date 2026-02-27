FIO abre sus puertas en Monfragüe con récord de participación y expositores de 13 comunidades y seis países

La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte, Victoria Bazaga, en la inauguración de FIO. - JUNTA DE EXTREMADURA

VILLARREAL DE SAN CARLOS (CÁCERES), 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Feria Internacional de Turismo Ornitológico (FIO) ha abierto sus puertas este viernes en Villarreal de San Carlos (Cáceres), en pleno Parque Nacional de Monfragüe, con récord de participación y más de 120 expositores de 13 comunidades y seis países.

La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes en funciones, Victoria Bazaga, ha inaugurado FIO, que se consolida como la cita referente del sector en España y la segunda más importante de Europa.

En dicho acto, Bazaga ha defendido el modelo turístico extremeño como un ejemplo de "lujo silencioso", basado en la sostenibilidad, la autenticidad y el respeto por el entorno.

"Cada vez que llego a Villarreal de San Carlos tengo la misma sensación: aquí el tiempo va más despacio", ha señalado, además de destacar que Extremadura ofrece "espacio, naturaleza y experiencias auténticas".

"Apostamos por una sostenibilidad real, en la que trabajamos con mucha conciencia y siempre de la mano de los especialistas y de los conservadores", ha señalado.

Además, la consejera ha subrayado que FIO celebra esta edición siendo la feria más importante del turismo ornitológico en España y la segunda de Europa, con cerca de 20.000 visitantes anuales. "Extremadura es hoy la gran referencia del turismo de naturaleza en nuestro país", ha afirmado.

(Más información en Europa Press)