La firma de hipotecas en Extremadura desciende un 3,2% tras empeorar su evolución interanual en julio

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MADRID/MÉRIDA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -
La firma de hipotecas sobre viviendas en Extremadura ha descendido un 3,2% en julio respecto al mismo mes del año anterior (frente a una bajada del 3,49% a nivel nacional) empeorando su evolución interanual, hasta un total de 752 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Si se compara con el mes anterior, las hipotecas firmadas retroceden en la comunidad, con una caída del 15,3%.
En Extremadura se han prestado 75,54 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en julio, un 4,47% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas ha bajado un 28,3 por ciento.
Atendiendo al total de fincas, se han constituido un total de 935 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 138,64 millones de euros. De ellas, 49 han sido sobre fincas rústicas y 886 sobre urbanas.
De las 886 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en julio en Extremadura, 752 han sido sobre viviendas; 8 en solares y 126 en otro tipo.
El número de operaciones que han cambiado de entidad (subrogaciones al acreedor) ha sido de 15 y en 18 hipotecas ha cambiado el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 143 hipotecas con cambios en sus condiciones, 110 fueron por novación.
Por contra, se han cancelado 978 préstamos sobre fincas en Extremadura. De ellas 770 han correspondido a viviendas, 44 a fincas rústicas, 153 a urbanas y 11 sobre solares.
DATOS NACIONALES
A su vez, a nivel nacional el número de hipotecas constituidas sobre viviendas ha bajado un 3,5% en julio respecto al mismo mes de 2025, hasta sumar 43.372 préstamos, lo que supone su mayor caída desde junio de 2024, según los datos difundidos este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Con el retroceso interanual de julio, la firma de hipotecas sobre viviendas retoma los descensos después de que en junio experimentase un avance del 10,8%.
El tipo de interés medio en los préstamos para vivienda se ha situado en julio en el 3,01%, por encima del 2,96% de junio y una cifra que no alcanzaba desde enero de 2025, ya que logró bajar en febrero de 2025 del 3% por primera vez en casi dos años.
PLAZO MEDIO DE LOS PRÉSTAMOS SOBRE VIVIENDA SE SITUÓ EN 26 AÑOS
Según Estadística, el plazo medio de los préstamos sobre vivienda se ha situado en 26 años en el séptimo mes del ejercicio. El importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas ha subido un 10,9% interanual en julio, hasta los 180.785 euros, el más elevado de la historia, mientras que el capital prestado aumentó un 7%, hasta superar los 7.841 millones de euros.
Algo más de un tercio de las hipotecas sobre viviendas, en concreto el 37,7%, se ha constituido en julio a tipo variable, mientras que el 62,3% lo hicieron a tipo fijo. El tipo de interés medio al inicio ha sido del 2,97% para las hipotecas de tipo variable y del 3,03% para las de tipo fijo.
En tasa intermensual (julio sobre junio), las hipotecas sobre viviendas han bajado un 5,5% y el capital prestado ha disminuido un 4,2%. Por su parte, el importe medio de los préstamos hipotecarios sobre vivienda ha avanzado un 1,4% respecto al mes previo. En los siete primeros meses del año, el número de hipotecas sobre viviendas se ha incrementado un 5,4%, con avances del 15,8% en el capital prestado y del 9,9% en el importe medio de los préstamos concedidos.
SOLO SIETE COMUNIDADES FIRMARON MÁS HIPOTECAS SOBRE VIVIENDAS
Por comunidades autónomas, las que han registrado un mayor número de hipotecas constituidas sobre viviendas en el séptimo mes del año han sido Cataluña (11.169), Andalucía (10.642), Madrid (7.480) y Comunidad Valenciana (6.960).
Siete comunidades han firmado el pasado mes de julio más hipotecas sobre viviendas que en el mismo mes de 2025, especialmente Baleares (+8,6%), Asturias (+8,1%), Galicia (+7,1%), Castilla y León (+6%), Cataluña (+4,9%) y Murcia (+2,9), únicas regiones con incrementos interanuales de más de un 1 por ciento. Por contra, se han registrado descensos interanuales en diez regiones, sobre todo en Cantabria (-26,9%), Aragón (-20,5%) y La Rioja (-19,7%).
De acuerdo con los datos del organismo estadístico, el número de hipotecas sobre fincas rústicas y urbanas (dentro de éstas últimas se incluyen las viviendas) han disminuido en julio un 0,8% respecto al mismo mes del año 2025, hasta un total de 56.595 préstamos.
El capital de los créditos hipotecarios concedidos ha crecido un 19% interanual en el séptimo mes del año, hasta los 12.314,9 millones de euros, en tanto que el importe medio de las hipotecas constituidas sobre el total de fincas ha avanzado un 20%, con 217.597 euros. El pasado mes de julio un total de 10.926 hipotecas han cambiado sus condiciones, cifra un 18,6% inferior a la de igual mes de 2025.
Atendiendo a la clase de cambio en las condiciones, se han producido 7.569 novaciones (o modificaciones producidas con la misma entidad financiera), un 19,3% menos. El número de operaciones que han cambiado de entidad (subrogaciones al acreedor) ha sido de 681, un 3,8% menos que en julio de 2025.
Por su parte, en 2.676 hipotecas ha cambiado el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor), un 19,6% menos que igual mes de 2025. De las 10.926 hipotecas con cambios en sus condiciones el pasado mes de julio, el 82% se han debido a modificaciones en los tipos de interés.