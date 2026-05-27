La firma de hipotecas en Extremadura vuelve a tasas positivas con una subida del 11,4% en marzo, hasta las 763

MADRID/ MÉRIDA, 27 May. (EUROPA PRESS) -
El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Extremadura en marzo ha subido un 11,4% respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 9,03% a nivel nacional), tras salir de tasas negativas y sumar un total de 763 operaciones.
Con respecto al mes anterior, el ascenso en la firma de hipotecas ha sido del 17,4 por ciento en marzo sobre febrero, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Así, en Extremadura se prestaron 77,04 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en marzo, un 22,48 por ciento más que hace un año, mientras que comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas subió un 20,4 por ciento.
