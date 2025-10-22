El fotógrafo Roberto Palomo muestra la recuperación de los restos de su bisabuelo en una exposición en Badajoz

BADAJOZ, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El fotógrafo pacense Roberto Palomo resume en la exposición 'Hijas del olvido', que se puede ver en el Hospital Centro Vivo de Badajoz hasta el próximo 2 de noviembre, un trabajo de cuatro años en los que ha rescatado la historia de su bisabuelo, Silvestre Indias Carvajal, desaparecido en Feria en agosto de 1936, al inicio de la Guerra Civil.

La exposición recoge una serie de fotografías y documentos que cuentan la historia de su bisabuelo, pero también la de muchas otras personas represaliadas en la época y la de todo el país en "su capítulo más oscuro", señala la Diputación de Badajoz en una nota de prensa.

La inauguración de la exposición, celebrada este pasado martes, 21 de octubre, ha contado con la presencia del fotógrafo; del director de Cultura, Deportes y Juventud de la Diputación de Badajoz, Manuel Candalija; y del jefe de servicio de Memoria Democrática, Juan Francisco Ceballos.

En su discurso, Roberto Palomo relató brevemente su trabajo de investigación. La familia nunca supo realmente qué pasó con su bisabuelo, más allá de los rumores que corrían por el pueblo. Tras indagar en archivos militares, leer actas de plenos del ayuntamiento, recoger testimonios directos de quienes vivieron aquellos días y conversar largamente con su abuela, finalmente pudo resolver el misterio.

Sus restos fueron recuperados 87 años después: "Con 89 años mi abuela pudo por fin abrazar a su padre", sostiene el autor. Fue en 2021 cuando se exhumaron 20 cuerpos en el pozo Salamanco Chico, a las afueras de Feria. Entre ellos estaba su bisabuelo, a quien Roberto pudo finalmente retratar.

La exposición se completa con un libro que recoge documentación relativa al caso, como documentos históricos, transcripciones de las conversaciones que el fotógrafo mantuvo con su abuela o fotografías históricas de la Guerra Civil.

Roberto Palomo, creador del proyecto 'Hijas del olvido', nació en Badajoz. Se graduó en periodismo y medios de comunicación en la Demonfort University de Leicester (Reino Unido), y en 2017 se mudó a Barcelona, donde comenzó a interesarse por la fotografía documental.

Entre sus otros proyectos destaca 'Relato de una pandemia', en el que mostró las consecuencias sanitarias, sociales y económicas de la pandemia. Actualmente es el fotógrafo de El País en Extremadura.